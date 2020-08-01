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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Vatandaşlar Şile'ye akın etti: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Vatandaşlar Şile'ye akın etti: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kurban Bayramı tatili devam ederken çok sayıda İstanbullu, Şile'ye akın etti. Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Jandarma ve polis ekipleri havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi. Ailesiyle birlikte günü birlik Şile'ye giden Hulusi Hararcı, "Şile'ye gidiyoruz. Akşam geç saate kadar orada olacağız. Biz ikinci gün kimse olmaz diye geldik. Yol çok kalabalık. Keşke dün gelseydik. Ben burayı ilk defa böyle görüyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Karadan denetim gerçekleştiren ekiplere jandarma helikopteri de havadan destek verdi.
Karadan denetim gerçekleştiren ekiplere jandarma helikopteri de havadan destek verdi.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul Şile'de geçirmek isteyen İstanbullular yollara düştü. Sabah saatlerinde Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şile yolunda denetim gerçekleştirdi. Karadan denetim gerçekleştiren ekiplere jandarma helikopteri de havadan destek verdi.

Karadan denetim gerçekleştiren ekiplere jandarma helikopteri de havadan destek verdi.

Jandarma helikopteri ayrıca sahil şeridinde de denetim yaptı. Şile'ye giden vatandaşların sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyup uymadıkları kontrol edilirken, trafik ekipleri sürücülerin belge kontrollerini gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla jandarma ekipleri vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram etti. Şile otoyolunda yapılan denetim ve trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Karadan denetim gerçekleştiren ekiplere jandarma helikopteri de havadan destek verdi.

"YOL ÇOK KALABALIK KEŞKE DÜN GELSEYDİK"

Ailesiyle birlikte günü birlik Şile'ye giden Hulusi Hararcı, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Şile'ye gidiyoruz. Akşam geç saate kadar orada olacağız. Biz ikinci gün kimse olmaz diye geldik. Yol çok kalabalık. Keşke dün gelseydik. Ben burayı ilk defa böyle görüyorum. Biz gittiğimiz yerde sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Biz kamp yapacağız. Çocuklarımız da var. Onların da bizim de sağlığımız önemli. Herkesi de uyarıyorum. Sosyal mesafeye dikkat edelim."

İstanbul haberleri: Vatandaşlar Şile'ye akın etti: Kilometrelerce kuyruk oluştu
FOTOĞRAF 24
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Kurban Bayramı tatilini İstanbul Şile'de geçirmek isteyen İstanbullular yollara düştü. Sabah saatlerinde Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
Title
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şile yolunda denetim gerçekleştirdi.
Title
Karadan denetim gerçekleştiren ekiplere jandarma helikopteri de havadan destek verdi.
Title
Jandarma helikopteri ayrıca sahil şeridinde de denetim yaptı.
Title
Şile'ye giden vatandaşların sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyup uymadıkları kontrol edilirken, trafik ekipleri sürücülerin belge kontrollerini gerçekleştirdi.
Title
Kurban Bayramı dolayısıyla jandarma ekipleri vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram etti.
Title
Şile otoyolunda yapılan denetim ve trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.
Title
Ailesiyle birlikte günü birlik Şile'ye giden Hulusi Hararcı, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Şile'ye gidiyoruz. Akşam geç saate kadar orada olacağız. Biz ikinci gün kimse olmaz diye geldik. Yol çok kalabalık. Keşke dün gelseydik. Ben burayı ilk defa böyle görüyorum. Biz gittiğimiz yerde sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Biz kamp yapacağız. Çocuklarımız da var. Onların da bizim de sağlığımız önemli. Herkesi de uyarıyorum. Sosyal mesafeye dikkat edelim.
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Title
Title
Title
Title
İstanbul haberleri: Vatandaşlar Şile'ye akın etti: Kilometrelerce kuyruk oluştu
Kurban Bayramı tatili devam ederken çok sayıda İstanbullu, Şile'ye akın etti. Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Jandarma ve polis ekipleri havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi. Ailesiyle birlikte günü birlik Şile'ye giden Hulusi Hararcı, "Şile'ye gidiyoruz. Akşam geç saate kadar orada olacağız. Biz ikinci gün kimse olmaz diye geldik. Yol çok kalabalık. Keşke dün gelseydik. Ben burayı ilk defa böyle görüyorum" dedi.


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