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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Vücuduna sardığı 100 telefonla İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda şoke eden operasyon: Vücuduna sarılı olarak 100 tane bulundu

İstanbul Havalimanı’na Kuveyt’ten gelen Mısırlı yolcudan şüphelenen ekipler yaptıkları aramada şoke oldular. Yolcu vücuduna sarılı bir şekilde piyasa değeri 600 bin TL olan 100 adet cep telefonunu ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Vücuduna sardığı 100 telefonla İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
Vücuduna sardığı 100 telefonla İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

İstanbul Havalimanı’na Kuveyt’ten gelen Mısırlı yolcu A.E.M.S., polis ekiplerinin şüphesini çekti. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Risk Analiz Timleri şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

İHA
Vücuduna sardığı 100 telefonla İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

PİYASA DEĞERİ 600 TL

Şahsın üzerindeki kabarıklığı fark eden polisler, üzerindekileri çıkarmasını istedi. Şahsın yapılan üst aramasında, vücuduna giydiği korseye 70 adet, bacaklarına sarılı halde 30 adet olmak üzere toplam 100 adet cep telefonu ele geçirildi. Yaşananlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

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GÜNDEM
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  • Piyasa değeri 600 bin lirayı bulan 100 adet cep telefonuna el konuldu. Sorguya alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İHA
Vücuduna sardığı 100 telefonla İstanbul Havalimanı’nda yakalandın
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