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İSTANBUL

İstanbul hava durumu: İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı!

İstanbul Valiliği uyardı: Bir hafta boyunca sürecek

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu değerlendirmelerini yayımlayarak uyarıda bulundu. Valilik açıklamasında yarından itibaren hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyredeceği kaydedilerek gün içinde dikkat edilmesi gereken saatleri de belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 28 Ağustos Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava durumu raporlarında Marmara Bölgesi’nde yağış beklenmiyor. İstanbul Valiliği mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar için İstanbulluları uyardı.

Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık kaydedildi: Halk uyarıldı
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ABD yerel medyasında yer alan haberlere göre, doğrulanması durumunda Ölüm Vadisi’nde ölçülen 54,4 derecelik sıcaklığın dünya üzerinde şu ana dek ölçülmüş en yüksek sıcaklık olabileceği belirtildi.
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Sıcaklığın ABD Ulusal Hava Durumu Hizmetleri tarafından teyit edileceği ifade edildi.
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Ölüm Vadisi’nde kaydedilen 54,4 derecelik ölçümün, ABD’nin batı kıyılarını etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında yapıldığı ve sıcak hava dalgasının etkisinin önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği belirtildi.
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Mevcut sıcak hava dalgasının, Arizona'dan, Washington eyaletinde kadar uzandığı ifade edildi.
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Kaliforniya, Nevada, Arizona ve Utah eyaletlerindeki bölge sakinlerine dışarıda daha az zaman geçirmeleri konusunda uyarı yapıldı.
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Ayrıca, sıcak hava yüzünden bir elektrik santralinde arıza çıkması nedeniyle Kaliforniya’da 2 gündür elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi.
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Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD’de ölçüldü
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Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD’de ölçüldü
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Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD’de ölçüldü
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Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD’de ölçüldü
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Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD’de ölçüldü
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık kaydedildi: Halk uyarıldı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi (Death Valley) Ulusak Parkı'nda dünya üzerinde şu ana dek kaydedilmiş en yüksel sıcaklık olabileceği belirtilen 54,4 derece sıcaklık ölçüldü.

Hava sıcaklığında bu saatlere dikkat

Valilikten yapılan açıklamada yarın 28 Ağustos Cuma, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Önümüzdeki günlerde İstanbul’da görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıklar, 31-33 derece civarında olması bekleniyor.

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