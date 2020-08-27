İstanbul hava durumu: İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı!
İstanbul Valiliği uyardı: Bir hafta boyunca sürecek
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu değerlendirmelerini yayımlayarak uyarıda bulundu. Valilik açıklamasında yarından itibaren hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyredeceği kaydedilerek gün içinde dikkat edilmesi gereken saatleri de belirtti.
İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 28 Ağustos Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava durumu raporlarında Marmara Bölgesi’nde yağış beklenmiyor. İstanbul Valiliği mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar için İstanbulluları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada yarın 28 Ağustos Cuma, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
Önümüzdeki günlerde İstanbul’da görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıklar, 31-33 derece civarında olması bekleniyor.