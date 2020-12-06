İstanbul Havalimanı, Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 28 Kasım ile 4 Aralık arasında Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) verilerine göre, İstanbul Havalimanı’nda 1 Aralık’ta 423, 2 Aralık’ta 498, 3 Aralık’ta 483 ve 4 Aralık tarihinde ise 570 uçuş düzenlendi.

İstanbul Havalimanı ayrıca 28 Kasım’da 471, 29 Kasım’da 542, 30 Kasım’da ise 496 seferle 4 Aralık'a kadar bir hafta boyunca Avrupa’da en çok uçak seferi gerçekleştirilen havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı’nın bu seferlerle 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Amsterdam’da bulunan Amsterdam Schiphol, Frankfurt’taki Frankfurt Havalimanı, Londra’da bulunan Heathrow Havalimanı ve Paris’teki Paris Charles de Gaulle gibi Avrupa’nın önde gelen havalimanlarını yine geride bıraktığı belirtildi.

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FOTOĞRAF 10 Türkiye’nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı 20 Ekim tarihinde başlayan aydınlatma çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde uçuş trafiğine kapatıldı. Sabah 08.00 ve akşam 18.00 saatleri arası uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı pistindeki aydınlatma sistemi ve kabloları yenileniyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle yolcu sayılarının azalmasıyla aydınlatma sistemlerini yenileme kararı alan DHMİ, Aralık ayının sonuna çalışmaları bitirmeyi hedefliyor. Havalimanı pistinde hızlı bir şekilde devam eden çalışmalarda uçakları yanaştıran bütün aydınlatma sistemi yenilenirken, 1957 yılında hava trafiğine açılan ve 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunan Trabzon Havalimanı geçtiğimiz aylarda da hava trafiğine kapatılmıştı. 23 Nisan 2020 tarihinde başlayan pist yenileme çalışmaları nedeniyle Haziran ayına kadar uçuşlara kapatılan havalimanı asfalt söküm işlemlerinin ardından yeni asfalt katlarının döküm işlemiyle hava trafiğine açılmıştı. Yaklaşık 5 ay sonra tekrar uçuşlara kapatılan havalimanını 2019 yılında iç hatlarda 3 milyon 372 bin 231, dış hatlarda ise 394 bin 917 olmak üzere toplam 3 milyon 767 bin 148 yolcu kullanmıştı. Trabzon Havalimanı’ndan uçacaklar dikkat: Aralık sonuna kadar sürecek Türkiye'nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı'nda pist aydınlatma sistemlerindeki yenileme çalışmaları sürüyor. Aralık sonuna kadar bitirilmesi planlanan çalışmalarda uçakları yanaştıran bütün aydınlatma sistemi yenileniyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 15 Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, ilk olarak 766 hektarlık alanda başlanan ve daha sonra dolgu miktarı artırılarak, 1000 hektara yükseltilen Rize-Artvin Havalimanı’nın temeli, 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Havalimanı için kamyonlarla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Çalışmalarda kamyonların yanı sıra 2 hafriyat gemisi de kullanılıyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, pist dolgu işlemi sürdürülüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş Taş Ocakları'ndan kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor Hafriyat gemilerine kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 25 ile 30 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Dolguda yüzde 80'i tamamlanan projede, pist, apron ve taksi yolu sahalarında çalışma başlatıldı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının kule inşaatında çay bardağı figürü olmasının kararlaştırıldığını belirten Rize Valisi Kemal Çeber, Havalimanındaki faaliyetler pandemi dönemi dahil hiç aksamadı. Sadece pandemi nedeniyle iş programında güncelleme oldu. Normalde biz, bu sene için 29 Ekim'de ilk uçağı indirmeyi planlıyorduk ve pandemi sürecini yaşamasaydık bunu başaracaktır. 'Önce sağlık' dedik ve iş programını güncelledik. Bu arada havalimanında bazı eklemeler ve aslında güzelleştirmeler yaptık. İnşallah önümüzdeki sene bu aylarda havalimanını Rizeli, Artvinli, Karadenizli hemşehrilerimiz kullanmaya başlayacak. Havalimanının üst yapısında yöresel mimariyi çok önemsiyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu durumu arz ettik. Ona göre proje yeniden ele alındı. Üst yapıdaki temeli değiştirerek, Karadeniz'e özgü özellikleri içinde barındıran değişiklikler oldu. İnşallah yöremizin siluetini çok daha ön plana çıkartan bir havalimanı terminalimiz olacak. Havalimanımızın içerisinde bir tanede çay müzemiz olacak. Çok güzel estetik bir alan olacak. Orada dünya markası olan Rize çayını inşallah en güzel şekilde tanıtacağız dedi. Şu an itibariyle havalimanı çalışmalarında yüzde 80'e ulaştıklarını söyleyen Vali Çeber, Son derece hızlı şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Üst yapıyı ayrı tuttuğumuzda yüzde 10'lara yaklaştık. Orada oturmaları bekliyorduk. Biraz yavaş gidiyorduk, şimdi çok daha hızlanacağız. Alana gittiğiniz zaman çay bardağı kulemizin şekillendiğini, terminal binamızın yavaş yavaş görünür hale geldiğini göreceksiniz. Bundan sonra çok daha hızlı ilerleyeceğiz. İlk bitirmeyi hedeflediğimiz 3 bin metrelik pist dolgumuzu tamamen bitirdik. Pistimizin denizden yüksekliği 5 metre kotunda olacak. Dış mendirekte, iç mendirekte, pistte çalışmalar son derece hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki sene bu zamanlarda Karadeniz insanı Rize-Artvin Havalimanı ile tanışmış ve hizmet almaya başlamış olacak diye konuştu. Planlanan alanda taş dolgu miktarının 100 milyon tona çıkarıldığını söyleyen Vali Çeber, Havalimanımız 3 milyon yolcu kapasiteli olacak. Bunun büyük bir oranı yurt dışından direkt gelen uçuşlar olacak. İnsanların Rize'yi ve Karadeniz coğrafyasını ilk gördükleri yer, havalimanı olacak. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanımızdan bu konunun ayrı değerlendirilmesini istedik. Havalimanının yanında dolgu yapmaya müsait 600 dönümlük bir alanın daha dolguya eklenmesini istedik. Bu da 15-20 milyon ton arasına denk geliyor. Burasının tamamen Rize'nin sosyal, kültürel özelliklerini yansıtması, havaalanına inenlerin Rize ile ilk tanışacakları ve ayrılanların da Rize'ye son bakış yerleri olacak şekilde donatacağımız alan olmasını istedik.” Türkiye'nin denizdeki ikinci havalimanı olacak: Yüzde 80'i tamamlandı Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olacak Rize- Artvin Havalimanı'nın inşaatı hızla devam ediyor. 766 hektarlık alana kurulacak havalimanı için gece gündüz aralıksız kamyonlar ve hafriyat gemileri malzeme taşırken, dev havalimanının deniz dolgusunun yüzde 80'i ise tamamlandı. BiP'te paylaş

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