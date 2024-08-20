İstanbul Havalimanı Avrupa'da lider olmayı sürdürüyor

29 Ekim 2018 yılında açılışı gerçekleşen ve 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle tam kapasite hizmet vermeye başlayan İGA İstanbul Havalimanı hem Avrupa'da hem de Dünya'da adından söz ettiriyor. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İGA İstanbul Havalimanı tam kapasite hizmet verdiği günden 19 Ağustos'a kadar olan dönemde 303 milyon 58 bin yolcuya hizmet verdi. Ayrıca havalimanından söz konusu dönemde 2 milyon 53 bin 326 uçuş gerçekleşti.