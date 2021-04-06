Gündem İstanbul Havalimanı Avrupanın zirvesinde Mart ayında 17 bin uçuşla lider oldu
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde: Mart ayında 17 bin uçuşla lider oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) paylaştığı Mart ayı verilerine göre; İstanbul Havalimanı, 17 bin 407 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Havalimanı Avrupanın zirvesinde: Mart ayında 17 bin uçuşla lider oldu
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EUROCONTROL'ün 1-31 Mart tarihlerinde paylaştığı uçuş sayılarına göre; İstanbul Havalimanı 17 bin 407 uçuşla birinci oldu.

İstanbul Havalimanı'nı 14 bin 186 uçuşla Paris-Charles de Gaulle Havalimanı izlerken, Frankfurt Havalimanı'ndan 13 bin 708, Amsterdam Havalimanı'ndan 12 bin 874, Madrid Havalimanı'ndan 11 bin 407 uçuş yapıldı.


İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından, "Mart ayında Avrupa'da lideriz! 1-31 Mart EUROCONTROL verilerine göre, tüm havalimanlarını geride bırakarak, Avrupa'nın en çok uçuş seferi yapılan havalimanı olduk. Nice emniyetli uçuşlara" paylaşımında bulundu.

Dünyada ilk olmayı başardı: İstanbul Havalimanı koronavirüse karşı mücadeleyi tescilledi
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Dünyada ilk olmayı başardı: İstanbul Havalimanı koronavirüse karşı mücadeleyi tescilledi

İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu
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İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 465 uçuşla Avrupa'da yine zirvede
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İstanbul Havalimanı günlük ortalama 465 uçuşla Avrupa'da yine zirvede

İstanbul Havalimanı'nda Çanakkale Zaferi projesi 'Dinle Yolcu'
FOTOĞRAF 8
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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Çanakkale'yi geçilmez kılan ve istiklâl mücadelemize zemin hazırlayan destansı mücadeleyi günümüze taşımak amacıyla Dinle Yolcu isimli projeyi Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünü vesilesiyle hayata geçirdi.
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15-19 Mart tarihleri arasında İstanbul Havalimanı terminalinde zaferin günümüze ulaşan destanlarıyla billboard etkileşimi üzerine kurulu proje yolcuların büyük ilgisini gördü.
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Çanakkale'de o döneme kadar görülmüş en büyük donanmaya Dur Yolcu diyerek geçit vermeyen kahraman askerlerimizden Seddülbahir Kahramanı Yüzbaşı Yusuf Kenan, Anafartalar'da 56. Fırkada erkek kılığına girerek mücadele eden Hatice Hanım ve Kayserili Mehmet'in zafer esnasındaki duyguları terminal içerisindeki yolculara İngilizce ve Türkçe alt yazılarla anlatılıyor.
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YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE YOLCULAR O ANLARI YAŞIYOR <br> <br> Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle havalimanına kurulan billboardların içerisine yüz tanıma cihazı ve gopro kameralar eklendi.
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Ardından billboard çevreleri siper ve bayraklar ile süslendi.
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Eğer yolcular billboardlara odaklanmaz ise sabit görsel olarak afiş ekranda duruyor.
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Eğer kullanıcı billboardların karşısına geçerek 5 saniye billboarda baktığında yüz tanıma cihazı sayesinde tablodaki kahraman hareketleniyor ve dinle yolcu diyerek savaş esnasındaki hikayesini anlatmaya başlıyor.
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İstanbul Havalimanı'nda Çanakkale Zaferi projesi 'Dinle Yolcu'
İstanbul Havalimanı'nda Çanakkale Zaferi projesi 'Dinle Yolcu'
Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda iç ve dış hatlarda kurulan bilboardlarda yayınlanan videolarla zaferin nasıl kazanıldığı terminaldeki yolculara anlatılıyor.


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