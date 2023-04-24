İstanbul Havalimanı günlük uçuş ve yolcu sayısında rekor tazeledi

İstanbul Havalimanı dün gerçekleşen bin 548 uçuş ve 224 bin 709 yolcuyla açılışından bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı.

En son 19 Nisan Çarşamba günü bin 460 uçuşla 208 bin 66 yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı'nda dün gerçekleşen 1548 uçuşla toplamda 224 bin 709 yolcu seyahat etti.

Dört günde 880 bin 610 yolcuya hizmet verdi

Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan 2023 Perşembe günü toplamda 1460 uçuş gerçekleştirilirken 216 bin 995 kişi de İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etti.

Ramazan Bayramı'nın 1. günü 1390 toplam uçuşa ev sahipliği yapan havalimanı 201 bin 47 kişi kullandı.

Bayramın 2. gününde 1424 uçuşla 217 bin 859 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Pazar günü de 1548 uçuşla 224 bin 709 yolcuya hizmet verdi.

İstanbul Havalimanı, dün gerçekleşen bu rakamlarla, açılışından bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı.

Buna göre, 20 Nisan-23 Nisan tarihleri arasında toplamda 5 bin 822 uçuş gerçekleştirilirken, toplamda 880 bin 610 yolcu İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etti.