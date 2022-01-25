İstanbul Havalimanı’na 23 saat sonra ilk uçak indi

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Bakan Soylu ve Karaismailoğlu'ndan İstanbullulara önemli uyarılar: Kar yağışı kaç gün sürecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ekiplerin gece gündüz çalıştığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Marmaray yarın gece de ücretsiz olarak devam edecek. Bu sürecin de üstesinden geleceğiz" dedi. Bakan Soylu ise kentte mümkün olduğunca özel araçlarla dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulunarak, "Kar yağışı perşembe gününe kadar İstanbul'da devam edecek. Ağır tonajlı araçlar kış lastikleri ile yola çıkılmalı" diye konuştu.