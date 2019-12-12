İstanbul Havalimanı'nda çikolataların içine yerleştirilmiş 15 kilo kokain ele geçirildi: Piyasa değeri 4,5 milyon lira

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Brezilya'nın Sao Paulo kentinden transit olarak Mozambik'e gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Güney Afrika uyruklu C.M'yi şüphe üzerine takibe aldı.

Uçaktan alınarak, şut altı bölümüne aktarılan şüpheli yolcunun iki valizinde "Asil" isimli narkotik dedektör köpekle kontrol yapıldı. Gümrükteki x-ray cihazlarıyla da yapılan aramalarda valizlerde yoğunluk tespit edildi.

Havalimanında 15 kilogram kokain ele geçirildi.n

Transit salonda bulunan şüpheli yolcu, gümrük müdürlüğüne getirilerek, valizleri yanında açıldı. Valizlerdeki çok sayıda çikolata paketi ile çerçevelerde detaylı inceleme yapıldı.

4,5 milyon lira değerinde toplamda 14 kilo 980 gram kokain ele geçirildi.

İncelemelerde paketlere sarılı çikolataların içine ve çerçevelerin kenarına siyah bantlarla sarılmış kokain bulundu.

Valizlerdeki 570 adet çikolata paketi ile 48 çerçevenin içine saklanmış toplam 14 kilo 980 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli yolcu gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAF 8 İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nden alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önceki gün Brezilya Sao Paulo'dan İstanbul aktarmalı olarak Mozambik'e gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Güney Afrika uyruklu Cristopher M. adlı yolcuyu şüpheli olarak takibe aldı. Şüpheliye ait olduğu belirlenen iki adet valize narkotik dedektör köpeği Asil'in tepki vermesi üzerine, x-ray cihazlarından geçirilen bagajlarda yoğunluk tespit edildi. Çikolataların içinden kokain çıktı<br> <br> Bunun üzerine ekipler, terminal içindeki transit salonda buldukları şüpheli Cristopher M.'nin gözetiminde bagajları açtı. Valizlerden birinde çok sayıda çikolata paketi diğerinde ise küçük boy çerçeveler olduğu görüldü. Yapılan detaylı incelemede, 570 paket çikolatanın içine siyah bantlarla gizlenmiş şekilde 12 kilo 760 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca çerçevelerin kenar kısımlarında da 2 kilo 220 gram kokain bulundu. Piyasa değeri 4,5 milyon lira<br> <br> Böylece 4,5 milyon lira değerinde toplamda 14 kilo 980 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli Cristopher M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. İstanbul Havalimanı'nda çikolataların içine gizlenmiş 15 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, Güney Afrika uyruklu bir yolcunun valizindeki onlarca çikolata paketi ile 48 adet küçük boy çerçevenin içine gizlenmiş şekilde, piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan yaklaşık 15 kilogram kokain ele geçirildi.

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GÜNDEM Ayakkabı tabanında uyuşturucu yakalandı