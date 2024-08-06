İstanbul Havalimanı'nda 309 Jako türü papağana el konuldu

309 Jako türü papağana el konuldu.
Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Yasa dışı hayvan ticaretine geçit vermiyoruz. İstanbul Havalimanı kargo bölümünde yakalanan ve ilgili belgelerinin olmadığı tespit edilen 309 Jako türü papağana el koyuldu. Kaçak olarak yurda getirilen yaban hayvanlarını kurtarmak için Ticaret Bakanlığımızla iş birliği içerisinde gereken mücadeleyi vermeye devam edeceğiz"
dedi.
#İstanbul Havalimanı
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2 saat önce