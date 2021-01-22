Gündem İstanbul Havalimanında antikor test uygulaması da başladı
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı’nda antikor test uygulaması da başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 24 saat yolculara hizmet veren test merkezinde PCR testinin yanında antikor ve antijen testleri de yapılmaya başlandı.

Haber Merkezi DHA
Antikor uygulaması başladı.
Antikor uygulaması başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 24 saat yolculara hizmet veren test merkezinde PCR testinin yanında antikor ve antijen testleri de yapılmaya başlandı.

YOLCULARA HİZMET

Tedbir amaçlı antikor ve antijen testlerini yaptırmak isteyen yolcular, uçuş öncesi havalimanında bu hizmetlerden yararlanabilecekler. Havalimanında antikor testi yaptırmak isteyen yolcular daha önce koronavirüs geçirip geçirmediklerini kontrol edebilecekler.

ANTİJEN TESTİ DE YAPILIYOR

Bir diğer hizmet olan antijen testi ile de yolcunun hasta olup olmadığını belirlenecek. Yolcular bu testleri İstanbul Havalimanı'na kurulan test merkezlerinden maksimum 4 saat içerisinde sonuçlarını alabilecekler. PCR, antikor ya da antijen testi yaptıran yolcular, işlemleri için herhangi bir hastaneye gönderilmezken, testler İstanbul Havalimanı’nda kurulan laboratuvarlarda sonuçlandırılıyor.
2020 yılı Temmuz ayında faaliyete geçen test merkezi, 5 bin metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Günlük 12 bin PCR test yapabilme kapasitesine sahip bu alanda yolcular sonuçlarını 2 ila 4 saat arasında hızlı bir şekilde alabiliyor.

Türkiye'de aşı uygulaması başladı: Mavi turlara talep arttı
HAYAT
Türkiye'de aşı uygulaması başladı: Mavi turlara talep arttı

Kovid’e rağmen 8,4 milyar dolar ihracat
EKONOMİ
Kovid’e rağmen 8,4 milyar dolar ihracat
Abone Ol Google News
Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu

Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu

Süt banyosu yapanlara istenen ceza belli oldu.
Kırmızı düğmenin sırrı

Kırmızı düğmenin sırrı

​Biden hemen kaldırdı.
Pandemi nedeniyle yapılan uzaktan eğitimde karneler de e-Okul sistemi üzerinden verildi

Sadece ona <br>tepki veriyor

Sadece ona
tepki veriyor

Beyin felci geçiren Yusuf'un Nwakaeme sevgisi.
'Bu hayasız saldırıları kınıyorum'

'Bu hayasız saldırıları kınıyorum'

​Bakan Gül'den, Soylu'nun annesine hakaretlere sert tepki.
Kardan uçak

Kardan uçak

​Hiç uçağa binmemişti: 4 günde 5 metrelik kardan uçak yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.