Gündem İstanbul Havalimanında bayram tatili rekoru bekleniyor
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda 'bayram tatili' rekoru bekleniyor

İstanbul Havalimanı'nda 9 günlük Kurban Bayramı arifesinde yolcu yoğunluğu yaşanırken, açılışından bu yana havalimanında günlük en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaşılması bekleniyor. İstanbul Havalimanı'nda bugün bin 422 uçuş ile yaklaşık 230 bin yolcunun seyahat etmesi planlanıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İstanbul Havalimanında bayram tatili rekoru bekleniyor
İstanbul Havalimanı'nda 'bayram tatili' rekoru bekleniyor.

İstanbul Havalimanı'nda yaz sezonu yoğunluğuna, bayram tatilcilerinin eklenmesiyle birlikte yolcu hareketliliği yaşanıyor. 29 Ekim 2018'de açılışı gerçekleştirilen havalimanında bugün uçuş ve yolcu sayısında rekor bekleniyor. İç ve dış hatlarda toplam bin 422 uçuşun gerçekleşmesi, yaklaşık 230 bin yolcunun da seyahat edeceği belirtildi.

HAVALİMANINA AKIN

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil merkezlerinde geçirmek isteyenler erken saatlerden itibaren havalimanına akın etti. Yerli ve yabancı yolcular, güvenlik aramalarının ardından giriş yaptıkları terminal içinde havalimanı personeli tarafından yapılan yönlendirmelerle uçuş işlemlerini yaptırırken; bilet ve bagaj için de sıraya girdi. Yurt dışına seyahat edecek yolcular, pasaport kontrolüne yönlendirildi.


TAKVİYE PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm önlemleri alırken, özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanabileceği bagaj kontrol noktalarına ilave x-ray cihazları ile takviye personel koydu.

THY ve İstanbul Havalimanı'ndan rekor üstüne rekor
EKONOMİ
THY ve İstanbul Havalimanı'ndan rekor üstüne rekor
Bayramda hava nasıl olacak?

Bayramda hava
nasıl olacak?

​Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı: Gün gün paylaşıldı.
Bayram rekoru bekleniyor

Bayram rekoru bekleniyor

​İstanbul Havalimanı'nda bugün bin 422 uçuş gerçekleşecek.
Abeye suikast

Kampanya konuşması yaparken sırtından vuruldu.

​Maaşlara yansıyacak: Resmi Gazete'de yayınlandı.

​PKK/YPG Türkiye'ye karşı güvenlik desteği bulamadı.

​Binlerce çiftçiye 181 milyon TL'lik destek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.