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İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş sayısında yeni rekor

İstanbul Havalimanında dün gerçekleşen 1460 uçuşla, açılışından bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldı.

14:05 . 20/04/2023 Perşembe
AA
İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda 19 Nisan'da uçuş ve yolcu sayılarında yeni bir rekor elde edildi.


Dün 1460 uçuşla, açılışından bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşılan İstanbul Havalimanı'nda, daha önce en fazla uçuş 1422 ile 8 Temmuz 2022'de gerçekleştirilmişti.


İstanbul Havalimanı'nda dün dış hatlarda 148 bin 958 yolcu, iç hatlarda ise 59 bin 108 yolcu olmak üzere toplamda 208 bin 66 yolcu seyahat etti.


Açıklamada bayram arifesi olan bugün de 220 bin yolcunun İstanbul Havalimanı'ndan seyahat edeceği belirtildi.


#İstanbul
#Havalimanı
#Rekor
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