THY personelini sevindiren karar: 15 bin lira ikramiye dağıtılacak

Bolat "Ramazan Bayramı ikramiyesini geçen sene de vermiştik ama daha dar bir kapsamda idi ve 5 bin TL idi. Bu sene tüm 75 bin çalışanımıza vereceğiz ve net 15 bin TL olarak. Pozisyon ya da makam farkı gözetmeksizin, herkese eşit bir Bayram hediyesi olarak. Arkadaşlarımız çalışıyor, Yolcularımız bizimle uçuyor, Şirketimiz kazanıyor. Bereketli olsun şimdiden!" dedi.