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Ekonomi

THY personelini sevindiren karar: 15 bin lira ikramiye dağıtılacak

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları, personelini sevindiren bir karara daha imza attı. THY personelinin tamamına pozisyon ya da makam gözetmeksizin 15 bin lira bayram ikramiyesi verilecek.

08:37 . 13/04/2023 Perşembe
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat müjdeli haberi Linkedin hesabından duyurdu.


Bolat "Ramazan Bayramı ikramiyesini geçen sene de vermiştik ama daha dar bir kapsamda idi ve 5 bin TL idi. Bu sene tüm 75 bin çalışanımıza vereceğiz ve net 15 bin TL olarak. Pozisyon ya da makam farkı gözetmeksizin, herkese eşit bir Bayram hediyesi olarak. Arkadaşlarımız çalışıyor, Yolcularımız bizimle uçuyor, Şirketimiz kazanıyor. Bereketli olsun şimdiden!" dedi.


Böylece THY, TGS, Teknik, DOCO ve TSS dahil tüm iştirakler 15 bin lira almaya hak kazanacak.






#THY ikramiye
#Türk Hava Yolları
#Ahmet Bolat
1 saat önce
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