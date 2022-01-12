İstanbul Havalimanı’nda toplanan atıklar sanata dönüştü

Sıfır atık konusunda başlattığı uygulamalarla daha önde İstanbul Havalimanı sıfır atık belgesini alan ilk havalimanı olma unvanını kazanan İstanbul Havalimanı, bu konuda yeni bir projeye daha imza attı. Bu kapsamda Sanatçı Deniz Sağdıç ile gerçekleştirilen iş birliğiyle, İstanbul Havalimanı’nda toplanan atık karton, plastik ve kablo ve benzeri atıklar, birer sanat eserine dönüştü. Deniz Sağdıç’ın özenle yaptığı atık malzemelerden oluşan eserler, ‘Sıfır Noktası’ isimli sergiyle İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu alanında yolcuların beğenisine sunuldu.

İstanbul Havalimanı sıfır atık belgesini alan ilk havalimanı olma unvanını da kazanmış oldu

Serginin açılışında konuşan İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, “Temiz bir gelecek için dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olan sıfır atık yaklaşımı tüm ekip ve paydaşlarımız tarafından da başarı kriteri olarak ele alınmaktadır. Tüm atık yönetimi altyapımız geri dönüşüm sağlayacak şekilde tasarlandı. Burada faaliyet gösteren paydaş ve taraflarımız atıklarını kağıt-karton, ambalaj, cam, organik ve evrenel atık olarak 5 farklı kategoriyle ayrıştırıyoruz. Bu çalışmalarla İstanbul Havalimanı sıfır atık belgesini alan ilk havalimanı olma unvanını da kazanmış oldu. Eserlerin yapımında kullanılan tüm malzemelerin tamamının atık malzemeler kullanılarak yapıldığını kaydeden İnankul, “Bugün burada bizleri bir araya getiren Deniz Sağdıç’ın ‘Sıfır Noktası’ sergisi ileri dönüşümün önemini vurgulayarak sürdürülebilir bakış açısını hayatımıza dahil eden değerli eserlerden oluşuyor. Bu eserleri İGA ve paydaşların markalarını taşıyan eki üniformalardan, İstanbul Havalimanı atık yönetim merkezi tarafından tespit ve keşfi yapılan plastik kutulardan, çöp poşetleri, kablolar gibi kullanılmış atık haline gelmiş malzemelerden yapılıyor olması İGA olarak bizi ayrıca heyecanlandırmaktadır” dedi.

REKLAM

“Bütün eserler her bir yolcunun bıraktığı küçük parçacıklardan oluşuyor”

Sanatçı Deniz Sağdıç ise, “Burada gördüğünüz bütün eserler, her bir yolcunun bıraktığı küçük parçacıklardan oluşuyor. Pet şişe kapaklarından, kartonlardan, alüminyum içecek kutularından, kablolardan oluşuyor. Burada gördüğünüz her bir nesne aslında bizim bütünlüğümüzle ilgili bir hikaye. İGA yönetimi katı atık ayrıştırma tesisi ve burada yapılan bütün bu sürdürülebilirlikle sanatın bütünleşmesini sağlayan o kadar dinamik bir ekip var ki onlarla birlikte insanların hayatına temas edebileceğimiz sıfır noktasından tekrar yeni bir bakışla insanlara dokunabileceğimiz bu alanda hep birlikte projeyi ortaya koymak inanılmaz keyifliydi. Bunun da herkes tarafından algılanıyor olması, sanatın anlamının tekrar gündelik nesnelerle, eşyalarla aslında o kadar da kopuk bir şey olmadığını, hepimizin bu sanatın içinde nasıl var olduğumuzu hatırlatacak parçalarla bir bütün olduğumuzu göstermesi açısından burada olmaktan çok keyifliyim” şeklinde konuştu.

REKLAM

Elde edilecek gelirin bir kısmı sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacak

Sergideki Deniz Sağdıç’ın ekibiyle birlikte yaklaşık 4 aylık bir atölye çalışmasıyla ortaya çıkardığı 20 eser, İGA ve paydaşlarının markalarını taşıyan eski üniformalar, İstanbul Havalimanı Atık Yönetim Merkezi’nde tespit ve keşfi yapılan plastik kutuları, çöp poşetleri, kablolar, düğmeler gibi kullanılmış/atık hale gelmiş malzemelerden oluşuyor. Düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirilen sergi üç ay süreyle İstanbul Havalimanı’nda sergilenecek. Eserlerin satışlarından elde edilen gelirin bir bölümü İGA’nın Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinde kullanılacak.

EKONOMİ İstanbul Havalimanı ’Dünyanın En İyileri’ arasında: 85 basamak birden yükseldi