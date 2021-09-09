Ekonomi İstanbul Havalimanından büyük başarı Dünyanın En İyi 10 Havalimanı sıralamasında ikinci oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanı'ndan büyük başarı: 'Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ sıralamasında ikinci oldu

İstanbul Havalimanı, New York merkezli, dünyaca ünlü Travel and Leisure Dergisi’nin “World’s Best Awards 2021” anketinde “Dünyanın En İyi 10 Havalimanı” arasında yer aldı. Derginin okuyucularının oylarıyla belirlenen listede 91.17 puanla ikinci sırada yer alan İstanbul Havalimanı, ilk 10 arasına en yüksek sıradan giriş yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Havalimanından büyük başarı: Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ sıralamasında ikinci oldu
İstanbul Havalimanı

Dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı; güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile uluslararası kurumların takdirini kazanmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, New York merkezli, dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel and Leisure’ın her yıl düzenlediği “World’s Best Awards 2021” anketine bu yıl İstanbul Havalimanı da “The Top 10 International Airports” / “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” kategorisi ile dahil oldu.

İstanbul Havalimanı ’Dünyanın En İyileri’ arasında: 85 basamak birden yükseldi
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı ’Dünyanın En İyileri’ arasında: 85 basamak birden yükseldi

ULUSLARARASI BİR BAŞARI DAHA

Travel and Leisure Dergisi’nin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı; Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bırakarak Changi Havalimanı’nın ardından ikinci sırada yer aldı.

THY ve İstanbul Havalimanı'ndan rekor üstüne rekor
EKONOMİ
THY ve İstanbul Havalimanı'ndan rekor üstüne rekor
  • Kovid-19 salgını sonrası ilk kez düzenlenen “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” anketinde pandemi süresince uluslararası birçok sertifikaya layık görülen İstanbul Havalimanı, uluslararası alanda bir kez daha önemli bir ödüle hak kazanmış oldu.

İstanbul Havalimanı 'Dünyanın en iyi havalimanları' anketine aday gösterildi
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı 'Dünyanın en iyi havalimanları' anketine aday gösterildi

EN YÜKSEK OYU ALAN HAVALİMANI

11 Ocak 2021 tarihinde başlayan oylama 10 Mayıs 2021’de sona ererken İstanbul Havalimanı’nın en yüksek oyu alan havalimanlarından biri olduğu vurgulandı. Singapur Changi Havalimanı’nın 93.45 puanla birinci sırada yer aldığı listede, İstanbul Havalimanı 91.17 puanla ikinci seçildi.

İstanbul Havalimanı 63 bin uçuşla Avrupa'da lider oldu
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı 63 bin uçuşla Avrupa'da lider oldu

Travel and Leisure Dergisi okurlarının görüşlerine göre belirlenen “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” kategorisinde; erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor ve sonuçlar bu kriterlere göre açıklanıyor.

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 465 uçuşla Avrupa'da yine zirvede
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı günlük ortalama 465 uçuşla Avrupa'da yine zirvede

Dünyada ilk olmayı başardı: İstanbul Havalimanı koronavirüse karşı mücadeleyi tescilledi
EKONOMİ
Dünyada ilk olmayı başardı: İstanbul Havalimanı koronavirüse karşı mücadeleyi tescilledi

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde: Mart ayında 17 bin uçuşla lider oldu
GÜNDEM
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde: Mart ayında 17 bin uçuşla lider oldu

THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
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EUROCONTROL verilerine göre belirtilen tarih aralığında ikinciliği 31 uçuşla Almanya, 18 uçuşla ABD, 17 uçuşla Rusya ve 14 uçuşla Ukrayna takip etti.
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Raporda günlük en fazla uçuş sayısına ait havalimanları arasında İstanbul Havalimanı 190 uçuşla 1. sırada yer aldı.
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İstanbul Havalimanı'nı 55 uçuşla Sabiha Gökçen Havalimanı takip etti. Listenin 3. sırasında Ankara Esenboğa Havalimanı, 4. sırada Atatürk Havalimanı, 5. sırada ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı bulunuyor.
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Raporda ortalama uçuş trafiği açısından ilk 5 sıraya göre, Türkiye'nin iç hat trafik sayısı 259 ile ilk sırada yer aldı.
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Listenin ikinci sırasında Almanya-Türkiye uçuş sayısı ortalama 30, Rusya-Türkiye trafiği 17, Türkiye-ABD 16, Türkiye-Ukrayna uçuş sayısı ise 14 ile ilk 5. sırada yer aldı.
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Raporda, ortalama trafiğe göre en iyi havalimanları eşleşmesinin de 13 uçuşla Ankara Esenboğa-İGA İstanbul Havalimanı olduğu kaydedildi.
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THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
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THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
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THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) raporuna göre, 1 Şubat-6 Mart arasındaki uçuş trafiğinde THY, günlük ortalama 581 uçuşla rakiplerini geride bırakırken, İstanbul Havalimanı da dünyadaki en yoğun havalimanı oldu.


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