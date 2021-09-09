İstanbul Havalimanı'ndan büyük başarı: 'Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ sıralamasında ikinci oldu

Dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı; güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile uluslararası kurumların takdirini kazanmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, New York merkezli, dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel and Leisure’ın her yıl düzenlediği “World’s Best Awards 2021” anketine bu yıl İstanbul Havalimanı da “The Top 10 International Airports” / “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” kategorisi ile dahil oldu.

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ULUSLARARASI BİR BAŞARI DAHA

Travel and Leisure Dergisi’nin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı; Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bırakarak Changi Havalimanı’nın ardından ikinci sırada yer aldı.

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Kovid-19 salgını sonrası ilk kez düzenlenen “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” anketinde pandemi süresince uluslararası birçok sertifikaya layık görülen İstanbul Havalimanı, uluslararası alanda bir kez daha önemli bir ödüle hak kazanmış oldu.

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EN YÜKSEK OYU ALAN HAVALİMANI

11 Ocak 2021 tarihinde başlayan oylama 10 Mayıs 2021’de sona ererken İstanbul Havalimanı’nın en yüksek oyu alan havalimanlarından biri olduğu vurgulandı. Singapur Changi Havalimanı’nın 93.45 puanla birinci sırada yer aldığı listede, İstanbul Havalimanı 91.17 puanla ikinci seçildi.

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Travel and Leisure Dergisi okurlarının görüşlerine göre belirlenen “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” kategorisinde; erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor ve sonuçlar bu kriterlere göre açıklanıyor.

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