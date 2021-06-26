Ekonomi THY ve İstanbul Havalimanından rekor üstüne rekor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY ve İstanbul Havalimanı'ndan rekor üstüne rekor

İstanbul Havalimanı ile Türk Hava Yolları (THY), günlük uçuş sayılarıyla yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nı dün 116 bin 180 yolcu kullanırken, THY'de ise salgının başlamasından sonra ilk kez günlük 1000 uçuş barajı aşıldı.

Haber Merkezi AA
THY ve İstanbul Havalimanından rekor üstüne rekor
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Havalimanı'nı, dün iç hatlarda 37 bin 90, dış hatlarda ise 79 bin 90 yolcu kullandı. Toplam 116 bin 180 yolcunun kullandığı havalimanı, salgın dönemindeki en yoğun günlerinden birini yaşadı.

1000 uçuş barajını aştı

2021 yılının 5 ayında Avrupa hava sahasının en çok uçuş gerçekleştirilen hava yolu olan THY ise 25 Haziran'da 1065 uçuş ile salgının başlangıcından itibaren ilk kez bir günde 1000 uçuş (konma sayısı) barajını aşmayı başardı.

Üç haftada yüzde 23,4 arttı

Salgının başlamasının ardından 2020 yılının ikinci çeyreğinde yolculu uçuşlar tamamen durma noktasına gelmiş ve hem yurt içi hem de uluslararası uçuşlarda havacılık tarihinde görülmemiş bir dönem yaşanmıştı.

2021 yılı itibarıyla dünya çapında artan aşı uygulamaları, seyahat kısıtlamalarının esnetilmesi ve yaz sezonunun başlangıcı ile hava yoluna olan seyahat talebi de normalleşmeye başladı. Türk Hava Yolları’nın salgın döneminde uyguladığı başarılı stratejisi sonuçlara olumlu yansırken 863 uçuş gerçekleştirilen 4 Haziran'dan sonra geçen 21 günlük sürede, günlük uçuş sayısı yüzde 23,4 oranında artmış oldu.

THY, 1065 uçuş gerçekleştirdiği 25 Haziran'da, Türkiye'ye varış seferlerinde yüzde 75,3, Türkiye kalkışlı seferlerde ise yüzde 68,2 doluluk oranına ulaştı.

"Bu sayıyı artıracağımıza inanıyorum"

Güvenlik tedbirlerini aldıklarını, ileriye odaklandıklarını ve her basamakta daha güzel sonuçlar alarak yükseleceklerini kaydeden THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Aycı, "Çalışma arkadaşlarımızla emek vermeye, adım atmaya devam edeceğiz. Bulutların üzerinde lider olana kadar çalışacağız. Yeniden dört haneli uçuş rakamlarına ulaştığımız için mutluyum, her geçen gün hem bu sayıyı hem de doluluk oranımızı artıracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı ve THY uçuş sayılarıyla haftalardır Avrupa'nın zirvesinde
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı ve THY uçuş sayılarıyla haftalardır Avrupa'nın zirvesinde

THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
FOTOĞRAF 9
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EUROCONTROL verilerine göre belirtilen tarih aralığında ikinciliği 31 uçuşla Almanya, 18 uçuşla ABD, 17 uçuşla Rusya ve 14 uçuşla Ukrayna takip etti.
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Raporda günlük en fazla uçuş sayısına ait havalimanları arasında İstanbul Havalimanı 190 uçuşla 1. sırada yer aldı.
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İstanbul Havalimanı'nı 55 uçuşla Sabiha Gökçen Havalimanı takip etti. Listenin 3. sırasında Ankara Esenboğa Havalimanı, 4. sırada Atatürk Havalimanı, 5. sırada ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı bulunuyor.
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Raporda ortalama uçuş trafiği açısından ilk 5 sıraya göre, Türkiye'nin iç hat trafik sayısı 259 ile ilk sırada yer aldı.
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Listenin ikinci sırasında Almanya-Türkiye uçuş sayısı ortalama 30, Rusya-Türkiye trafiği 17, Türkiye-ABD 16, Türkiye-Ukrayna uçuş sayısı ise 14 ile ilk 5. sırada yer aldı.
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Raporda, ortalama trafiğe göre en iyi havalimanları eşleşmesinin de 13 uçuşla Ankara Esenboğa-İGA İstanbul Havalimanı olduğu kaydedildi.
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THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
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THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
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THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) raporuna göre, 1 Şubat-6 Mart arasındaki uçuş trafiğinde THY, günlük ortalama 581 uçuşla rakiplerini geride bırakırken, İstanbul Havalimanı da dünyadaki en yoğun havalimanı oldu.
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