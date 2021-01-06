Gündem İstanbul Havalimanında yakalanan 3 kişinin midelerinden uyuşturucu kapsülü çıktı
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan 3 kişinin midelerinden uyuşturucu kapsülü çıktı

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan 3 kişinin midelerinden uyuşturucu kapsülü çıktı

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda midelerinde 190 adet kapsül içerisinde 2 bin 149 gram kokain ve bin 630 gram likit kokain tespit edilen 1'i kadın 3 uyuşturucu kuryesi yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Türkiye'ye uyuşturucu madde sokmak isteyen kişilerin midesindeki maddeler bu şekilde görüntülendi.
Türkiye'ye uyuşturucu madde sokmak isteyen kişilerin midesindeki maddeler bu şekilde görüntülendi.

Ticaret Bakanlığı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yutucu kurye yöntemiyle uyuşturucu kaçakçılığı yapmak isteyen 3 kurye muhafaza engeline takıldı. Gerçekleştirilen operasyonda üç kuryenin midelerindeki uyuşturucu ile Türkiye'ye girmesi ve yaşanılacak aksaklıklar sonucunda midelerindeki uyuşturucunun kanlarına karışması neticesinde hayatlarını kaybetmeleri engellendi.

MİDEDE ŞÜPHELİ YOĞUNLUK TESPİT EDİLDİ

Yapılan analiz sonucu riskli görülen üç yabancı uyruklu yolcu detaylı kontrol için diğer yolculardan ayrılarak beraberindeki bagajlarla muhafaza kontrol noktasına alındı. Burada yapılan ön kontrolde yolcuların bagajlarında ya da üstlerinde taşıdığı herhangi bir yasa dışı maddeye rastlanmadı. Ancak, devam eden kontrollerde yolcuların midelerinde olağandışı bir sertliğin bulunduğu saptandı. Yolcuların hal ve tavırlarından şüphelenen muhafaza ekiplerince yolcular, Türkiye'de ilk defa İstanbul Havalimanında kullanılan yutucu tespit cihazı ile kontrol edildi. Burada şahısların midesinde şüpheli yoğunluk tespit edildi ve şahıslar muayene edilmek üzere hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde bir yolcunun midesinde 110 adet diğer bir yolcuda 80 adet kapsül uyuşturucu madde tespit edildi.

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KURYELER GÖZALTINA ALINDI

2 yolcunun midesinden çıkan bu kapsüllerin içerisindeki toz maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde kokain olduğu anlaşıldı. Diğer yolcunun midesinden çıkan şeffaf plastikler içerisinde bulunan likit maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde sıvı kokain olduğu anlaşıldı. Gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 834 bin lira olan, 3 kilogram 779 gram uyuşturucuyu midelerindeki kapsüller içerisinde, hayatlarını riske atarak Türkiye'ye sokmak isteyen 3 kurye gözaltına alındı

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