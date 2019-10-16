Gündem İstanbul Havalimanında yer hizmetleri çalışanına hakaret eden yolcu Funda Esençe para cezası verildi
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetleri çalışanına hakaret eden yolcu Funda Esenç'e para cezası verildi

İstanbul Havalimanı'nda Fatma Funda Esenç adlı yolcunun uçağın rötar yapmasına sinirlenerek yer hizmetleri şirketi çalışanına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar verildi. İstanbul Havalimanı çalışanı Tuğçe Selvi'ye hakaret eden Funda Esenç'e bin 740 TL ceza verilirken "Çingene" ve "sokak süprüntüsü" lafları hakaret sayılmadı. Avukatı savunmasında Esenç'in "master" yaptığını ve "Aklıevvel birisi bunu kameraya çekti, sosyal medyaya koydu. Bu paylaşım olmasaydı, müşteki belki de olayı görmezden gelecekti" ifadelerini kullandı. Kararın ardından Tuğçe Selvi göz yaşlarına hakim olamadı.

Haber Merkezi AA
Fatma Funda Esen. - Tuğçe Selvi
Fatma Funda Esen. - Tuğçe Selvi

İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a yapılacak tarifeli seferin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada yer hizmetleri şirketi çalışanına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık, bin 740 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Tuğçe Selvi ile tarafların avukatları katıldı.

Uçağı rötar yapan kadın, personele hakaret etti
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Uçağı rötar yapan kadın, personele hakaret etti
İstanbul Havalimanı'ndan Milas-Bodrum'a sefer yapması planlanan uçak henüz belirlenemeyen neden dolayı bir saat rötar yaptı. Uçağın bulunduğu kapı önünde bekleyen yolcular rötardan dolayı yer hizmeti veren görevlilere tepki gösterdi. Bu sırada bir kadın yolcu, yer hizmeti personeline hakaret etmeye başladı. O anlar bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı.


STRESLİYDİM PİŞMANIM

Hakim, sanık Fatma Funda Esenç’in 18 Eylül'deki ara celsede, "Babam ameliyat olacaktı. Bilerek bekletildim. Gülerek, dalga geçtiler. Stresliydim, pişmanım." şeklinde savunma yaptığını belirtti.

Söz verilen müşteki Tuğçe Selvi de "Bana sanık iddianamede belirtilen sözlerin hepsini söyledi. Şikayetçiyim. Dalga geçmedim. Gülerek, dalga geçerek cevap vermedim." dedi.

HAKARET SAYILAMAZ

  • Sanık Esenç’in avukatı Hande Fırat ise "Çingene ve sokak süprüntüsü ifadelerinin hakaret sayılamayacağına dair Yargıtay kararları vardır. Kaba söz mahiyetinde bulunduğu belirlenmiştir. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini istiyorum. Beraat kararı verilmeyecekse, adli para cezasının uygulanmasına hükmedilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

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Sanığın diğer avukatı da müvekkilinin master seviyesinde eğitim almış bir insan olduğunu ve sabıkasının bulunmadığını anlatarak, "Aklıevvel birisi bunu kameraya çekti, sosyal medyaya koydu. Bu paylaşım olmasaydı, her gün olağan şekilde gerçekleşen bu tarz olaylardaki gibi müşteki belki de olayı görmezden gelecek ya da müvekkilimle barışacaktı. Müvekkilimin içinde bulunduğu durumun da dikkate alınmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beyanların ardından davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Fatma Funda Esenç’i "hakaret" suçundan bin 740 lira adli para cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

  • Mahkeme, sanık Esenç’e yöneltilen "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunun unsurları oluşmadığından, bu suçtan beraatine karar verdi.

Karardan sonra müşteki Selvi'nin ağladığı görüldü.

Duruşma çıkışında açıklama yapan Selvi'nin avukatı Hazal Algan Canseven, mahkemenin alenen hakaret suçu oluştuğuna karar verdiğini söyleyerek, ''Mahkeme suçun oluştuğuna karar verdi. Biz karara itiraz etmeyeceğiz. Süreci takip edeceğiz.'' dedi.

Olay

İstanbul Havalimanı'ndan 25 Nisan'da Bodrum'a gitmesi planlanan Atlasglobal Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın rötar yapması üzerine, yolculardan Fatma Funda Esenç ile Çelebi Yer Hizmetleri personeli Tuğçe Selvi tartışmış, tartışma anının bir yolcu tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşılması tepkilere yol açmıştı.

Selvi kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle şikayetçi olmuş, soruşturma kapsamında İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne teslim olan Esenç de sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

  • Atlasglobal Havayolları, Bodrum'dan dönüş için bilet satın alan Esenç'e ücretini iade ederek, diğer uçuşlar için kendisine bilet satılmayacağını belirtmişti.
  • Sanık Esenç hakkında hazırlanan iddianamede, "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmişti.

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