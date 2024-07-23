İstanbul için sağanak geçişleri uyarısı

Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Batı ve Orta Karadeniz'in iç bölgeleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşeceği tahmin edilirken, diğer bölgelerde ise sıcaklıkların önemli bir değişiklik göstermeyeceği bildirildi.