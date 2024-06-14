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İstanbul için sağanak uyarısı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri nedeniyle yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

10:09 - 14/06/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv

AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden eserek saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşmasıyla, sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden azalacağı belirtildi.


Beraberinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağının duyurulduğu açıklamada, yağışlı havanın gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin, yarından itibaren tekrar güneşli yaz günlerinin yaşanmasının beklendiği kaydedildi.


Açıklamada, yaz yağmurlarının, genelde 7 ila 15 dakikalık zaman diliminde fırtınayla birlikte şiddetli gök gürültülü sağanak şeklinde düştüğü için anında akışa geçtiği, yollarda göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde ise su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.



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