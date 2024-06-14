İstanbul için sağanak uyarısı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek

Ülke genelinde sıcaklıklar yükseliyor. Meteoroloji'den yeni hafta hava durumu ile bugün yaşanacak yüksek sıcaklığa karşı uyarı yayınlandı. Bugün İstanbul'da gölgede 38 derece sıcaklık yaşanacağı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentte yaşayan vatandaşları, aşırı sıcaklara karşı uyardı. Peki, kavurucu sıcaklıklar ne kadar sürecek, ne zaman azalacak? İşte Meteoroloji'den 11 Haziran Salı günü için il il hava durumu tahmini...