Gündem İstanbul için sağanak yağış uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı! İstanbul hava durumu

İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son dakika hava durumu uyarısına göre, İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

  • Meteorolojiden Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmelere göre, yarın İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı da vatandaşlar uyarıldı.

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