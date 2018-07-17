İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Meteorolojiden Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmelere göre, yarın İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olması bekleniyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı da vatandaşlar uyarıldı.
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