İstanbul için su krizi uyarısı: İki ay anca yeter turuncu alarm verilmesi gerekiyor

İstanbul’da kurak geçen kış aylarının ardından yazın da kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı kentte susuzluk tehlikesi kapıda. Peki, İstanbul’un kaç günlük suyu kaldı?





'İstanbul’un 68 günlük suyu olduğu ve bir su krizine doğru gidildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi:





“Alibeyköy Barajı’nda doluluk oranı yüzde 20’nin altına düştü. Barajlarda her gün neredeyse yüzde 0.32 civarında düşüş meydana geliyor. Bu önemli bir şey. Ayda yüzde 10’luk düşüş görülüyor barajlarda. Yağış yok. Yağış uzun süredir yok. Dolayısıyla hep birikmiş sudan harcanıyor su.





Üçte biri buharlaştı





Şehre verilen suyun yanında buharlaşma kayıpları da son derece önemli. Havaların çok sıcak geçmesi buharlaşma kayıplarına neden oluyor. Düşünün elinizdeki suyun üçte biri buharlaşmaya gidiyor. Şu anda Büyükçekmece bitmiş vaziyette, kullanılacak vaziyette değil. Darlık Barajı ile Ömerli Barajı’nda seviye yüksek. Yüzde 50 doluluk oranları var. İstanbul’un üçte bir suyu Melen’den geliyor. O da olmasa doluluk oranı yüzde 20’nin altına düşer, Melen’den gelen su olmasa.

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Su krizi geliyor





Şu anda İstanbul’un 300 milyon metreküp suyu var. Bunun yaklaşık yüzde 25’i buharlaşmaya gidecek. Yüzde 75’ini alacağız bu suyun, 240 milyon metreküp Su kullanılabilir. Bu tabii Yağış olmadığı sürece. Bundan da günde yaklaşık 3.5 milyon metreküp su veriliyor şehre. Baktığımız zaman İstanbul’un 68 günlük suyu var. Bu bir su krizine doğru gidiyor. Yani turuncu alarmın verilmesi lazım.”











