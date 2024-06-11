İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak

Sıcaklıklar, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece, diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkacak. Antalya'da hafta sonuna kadar hava sıcaklığının 37 ila 45 derece olacağı tahmin ediliyor.