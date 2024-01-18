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İstanbul ve İzmir'in de olduğu 10 ile sarı kodlu fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve İzmir dahil 10 il için sarı uyarı yapıldı. İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgara ve fırtınaya karşı dikkatli olunması konusunda bir çağrıda bulunarak vatandaşları uyardı.

09:15 - 18/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:25 - 18/01/2024 Perşembe
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İstanbul

Türkiye'nin batı ve kuzeybatısında kuvvetli rüzgar etkisini gösteriyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illeri için sarı uyarı verildi. Bu illerde vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları tavsiye ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre rüzgarın, perşembe akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


İstanbul Valiliği vatandaşları uyardı


İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Rüzgarın perşembe akşam saatleri ile cuma sabah saatleri arasında İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova'da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor." denilirken ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski gibi olumsuzluklar olabileceğini belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.




#Fırtına
#İstanbul
#İzmir
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