Gündem Yolu kapatıp drift yapmıştı İşte aldığı ceza
İSTANBUL

İstanbul Kağıthane'de drift yapan sürücünün cezası belli oldu

Yolu kapatıp drift yapmıştı: İşte aldığı ceza

İstanbul Kağıthane'de düğün konvoyunda kapattığı yolda lüks otomobiliyle drift yapan Mehmet Ali E. polis tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 6 bin 12 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
Polis ekipleri, drift yapan sürücüyü yakaladı.
Polis ekipleri, drift yapan sürücüyü yakaladı.

TEM Otoyolu Nurtepe bağlantı yolunda bir sürücünün trafiği kapatarak drift yaptığı görüntülerin sosyal medya üzerinde yayınlanmasının üzerine polis harekete geçti. Polis yaptığı incelemede trafik magandasının kimliğini belirlendi. Şüpheli önceki gün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Mehmet Ali E.'ye "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" gerekçesinden 5 bin 10 TL, "Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması-abartı eksoz" suçundan ise bin 2 TL olmak üzere 6 bin 12 lira para cezası kesildi.

Polis ayrıca drift yapılan otomobili de trafikten men etti.

Sürücü Mehmet Ali E.'nin ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu.

6 bin 12 lira ceza kesilen sürücünün drift görüntüleri
OYNAT
6 bin 12 lira ceza kesilen sürücünün drift görüntüleri
Kağıthane'de düğün konvoyunda kapattığı yolda lüks otomobiliyle drift yapan Mehmet Ali E. polis tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 6 bin 12 lira para cezası kesildi.


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