İstanbul Kağıthane'de feci kaza: Düğünlerine iki hafta kala davetiye dağıtan çift ezilerek hayatını kaybetti
TEM'deki feci kaza: Düğünlerine iki hafta kala davetiye dağıtan çift hayatını kaybetti
İstanbul'da Kağıthane'de acı bir olay meydana geldi. TEM Otoyolu'nda yabancı plakalı cipe arakadan çarparak savrulan motosikletteki çiftin üzerinden arkadan gelen araç geçti. İki hafta sonra evlenecek olan çift, düğün davetiyelerini dağıtırken kazada ezilerek hayatlarını kaybetti.
TEM Otoyolu Edirne yönü Sadabat Viyadüğü üzerinde dün 17.30 sıralarında meydana gelen feci kazada, kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu kadının kullandığı Ukrayna plakalı lüks cip sağ şeritte aniden durdu. Bu sırada, arkadan gelen 05 ABE 573 plakalı motosiklet sürücüsü Kutay Ecevit, cipe çarpmamak için manevra yaptı.
Ecevit'in tüm çabalarına rağmen motosiklet, cipin arka sol köşesine çarparak savruldu. Kazanın ardından motosikletten düşen Kutay Ecevit (26) ile arkasında oturan Elif Meltem Narman'a (32) bu kez de sol şeritten gelen 34 LC 3795 plakalı otomobil çarptı. Ecevit ile Narman olay yerinde hayatını kaybetti.
30 Ağustos'ta evleneceklerdi
Feci kazada hayatlarını Kutay Ecevit ile Elif Meltem Narman'ın 30 Ağustos'ta evleneceği ve düğün davetiyelerini dağıtmak için yola çıktıkları öğrenildi.
Düğün davetiyeleri yola saçıldı
Düğünlerine 16 gün kala hayatlarını kaybeden çiftten geriye, cansız bedenlerinin etrafına saçılan düğün davetiyeleri kaldı.
Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından, Ecevit ve Narman çiftinin cenazeleri Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araç sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazanın ardından, TEM Otoyolunda yaklaşık 1.5 saat boyunca tek şeritten trafik akışı sağlanırken, geriye doğru trafik yoğunluğu oluştu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.