TEM'deki feci kaza: Düğünlerine iki hafta kala davetiye dağıtan çift hayatını kaybetti

Hayat

Zeytinburnu’ndan kültür sanata bakış

Eskiden edebiyat dünyasında yıllıkların önemli bir yeri vardı. Bu gelenek gittikçe zayıfladı. ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2020 bu anlamda önemli bir boşluğu da doldurdu diyebiliriz. Artık her yıl böyle bir yıllığın okurla buluşacağı bilgisini de paylaşalım.