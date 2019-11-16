Gündem İstanbul Karaköyde başörtülü kadına saldıran provokatör tutuklandı
İSTANBUL

İstanbul Karaköy'de başörtülü kadına saldıran kadın tutuklandı

İstanbul Karaköy'de başörtülü kadına saldıran provokatör tutuklandı

İstanbul Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen şüpheli Semahat Y., ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Başörtülü kıza saldırı anı böyle görüntülenmişti.
Başörtülü kıza saldırı anı böyle görüntülenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Semahat Y.'nin hakimlik işlemleri sona erdi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Semahat Y.'nin ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Başörtülü kadına saldırdı

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin yoldan geçerken hiç tanımadığı 19 yaşındaki müştekilere hakaret ve küfürler ederek kin ve nefret söylemlerinde bulunduğu, akabinde tehdit ettiği anlatıldı.

Karaköy'de başörtülü kıza yumruklu saldırı
OYNAT 00:34
Karaköy'de başörtülü kıza yumruklu saldırı
İstanbul Karaköy'de, kaldırımda yürüdüğü sırada karşıdan gelen hemcinsi tarafından yumruklu saldırıya maruz kalan başörtülü kadının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde etraftaki diğer insanların olaya hiçbir müdahale etmemesi de sosyal medyada tepki topladı.

  • Şüphelinin müştekinin başörtüsünü eliyle zorla çıkartmaya yeltendiği, bu amaçla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiğinin hem beyan hem de kamera kayıtlarında belirlendiği aktarılan yazıda, "Müştekilerin dini inançları doğrultusunda bir kıyafet tercih ettikleri, şüphelinin müştekilere karşı kişisel hiçbir husumeti ve ihtilafı bulunmamasına rağmen sırf dini inançları sembolize ettiği düşüncesiyle bu kıyafeti araç olarak kullanmak suretiyle müştekilerin dini inançlarına bir saldırı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Aleni olarak kabul edilen sokakta gerçekleşen bu fiilin TCK 216/1. maddesinde düzenlenen suç kapsamında kaldığı kanaatine varılmıştır" denildi.

Yazıda, toplumun çok büyük bir kesimi tarafından benimsenen dini inançlara yönelik gerçekleştirilen bu suç fiilinin, toplumsal çatışmalara yol açacak mahiyette olduğu ifade edilerek, kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturacak nitelikte olduğu vurgulandı.

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