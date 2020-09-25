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İSTANBUL

İstanbul Karaköy’de dilenci operasyonu: Cevaplarıyla 'pes' dedirtti

İstanbul Karaköy’de dilenci operasyonu: Cevaplarıyla 'pes' dedirtti

İstanbul Karaköy'de zabıta ekipleri tarafından çöp kenarında dilencilik yaparken yakalanan yabancı uyruklu kadının rahatlığı 'pes' dedirtti. Gazetecilerin sorularına dalga geçerek cevaplar veren kadın, "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna, 'Korona yok, size geliyor bize gelmiyor' şeklinde cevap verirken "Bir günde ne kadar para kazanıyorsun?" sorusuna ise "Bir sürü para topluyorum" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi DHA
Zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.
Zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Taksim ile Karaköy’ün belirli bölgelerinde dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Karaköy Rıhtım ve Şişhane metro çevresinde yapılan operasyonda aynı aileden 4 kişiye idari para cezası uygulandı.
Taksim ve Karaköy’de duygu sömürüsü yaparak para talebinde bulunulduğu ihbarını alan zabıta ekipleri, harekete geçti. Havanın kararmasıyla çöp kutularının kenarında, sokak aralarında ve metro çıkışlarında bekleyerek dilencilik yapan kişiler takibe alındı.

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Kadın dilenci 3 günde 10 bin 26 TL ceza aldı: "Yine dileneceğim" dedi

"Korona yok, size geliyor bize gelmiyor"

  • Çöp kenarında dilencilik yaparken yakalanan yabancı uyruklu kadının rahatlığı pes dedirtti. Gazetecilerin "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna, “Korona yok, size geliyor bize gelmiyor” cevabını verdi.

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Sağır ve dilsiz dilencinin dili zabıtayı görünce açıldı

"Para değil, ekmek topluyoruz"

Para değil ekmek topladığını söyleyen şahsın çantasından para çıkmadı. Zabıta ekipleri, şahsın topladığı paraları üzerinde sakladığını dile getirdi. Kadın dilenci, "Bir günde ne kadar para kazanıyorsun?" sorusuna ise “Bir sürü para topluyorum” şeklinde yanıt verdi.

Kameralara güldü, el salladı

Yakalanan erkek çocuğunun ayağında ayakkabısı yoktu, dilenmek için sakladığı öğrenildi. Maske takmayan şahıs gazetecilerin "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna ise, "Koronavirüs yok, bana gelmedi" diye cevap verdi.

İş olmadığı için çalışmadığını anlatan dilencinin rahatlığı 'pes' dedirtti, kameralara gülerek, öpücük atarak el salladı.

Dilenci yakalanınca bastonsuz yürümeye başladı
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Dilenci yakalanınca bastonsuz yürümeye başladı

Kadınlardan biri 5 aylık hamile

Kadın dilencilerden birinin ise 5 aylık hamile olduğu görüldü. Zabıta ekiplerini görünce ağlamaya başlayan kadın, çöpten ekmek topladığını söyledi. Çöpten ekmek topluyormuş gibi yaparak insanların duygularını suiistimal eden Suriye uyruklu 3’ü kadın 4 kişiye Kabahatler Kanunu’ndan 187 lira idari para cezası uyguladığı öğrenildi.

Yaşları küçük olan ve üzerlerinden kimlik çıkmayan dilenciler, Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü.

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İstanbul Karaköy’de dilenci operasyonu: Cevaplarıyla 'pes' dedirtti
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İstanbul Karaköy’de dilenci operasyonu: Cevaplarıyla 'pes' dedirtti

İstanbul Karaköy'de zabıta ekipleri tarafından çöp kenarında dilencilik yaparken yakalanan yabancı uyruklu kadının rahatlığı 'pes' dedirtti. Gazetecilerin sorularına dalga geçerek cevaplar veren kadın, "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna, 'Korona yok, size geliyor bize gelmiyor' şeklinde cevap verirken "Bir günde ne kadar para kazanıyorsun?" sorusuna ise "Bir sürü para topluyorum" şeklinde konuştu.

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