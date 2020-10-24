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3. SAYFA İSTANBUL

İstanbul Küçükçekmece'de kadın cinayeti: Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayıp öldürdü

Küçükçekmece'de kadın cinayeti: Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayıp öldürdü

İstanbul Küçükçekmece'de kan donduran bir cinayet gerçekleşti. Mehmet Akif Mahallesi'nde S.Ü. ile kocası M.Ü. arasında tartışma çıktı. M.Ü., tartışma sırasında eşi S.Ü.'yü defalarca bıçaklayıp öldürdü. Karısını öldüren koca polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Kavgaya dönüşen olay sırasında M.Ü, eşi S.Ü'yü bıçaklayarak öldürdü.
Kavgaya dönüşen olay sırasında M.Ü, eşi S.Ü'yü bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Mehmet Akif Mahallesi 3. Sakarya Sokaktaki 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede gece saatlerinde meydana geldi.

  • S.Ü. ile kocası M.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ü. eşi S.Ü.'yü defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan kadın ağır yaralandı.

DHA
Sesleri duyan bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede S.Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, eşini öldüren M.Ü.'yü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Bina sakinlerinden cinayetle ilgili bilgi alan ekipler, dairede incelemelerde bulundu.

DHA
Küçükçekmece’de bir apartman dairesinde yaşanan aile içinde tartışma ölümle bitti.

Kocası tarafından öldürülen kadının cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından ambulansla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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