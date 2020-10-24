İstanbul Küçükçekmece'de kadın cinayeti: Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayıp öldürdü Küçükçekmece'de kadın cinayeti: Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayıp öldürdü İstanbul Küçükçekmece'de kan donduran bir cinayet gerçekleşti. Mehmet Akif Mahallesi'nde S.Ü. ile kocası M.Ü. arasında tartışma çıktı. M.Ü., tartışma sırasında eşi S.Ü.'yü defalarca bıçaklayıp öldürdü. Karısını öldüren koca polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi 24 Ekim 2020, 07:10 Son Güncelleme: 24 Ekim 2020, 07:17 DHA