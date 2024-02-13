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Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 23'e yükseldi

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 23'e yükseldi. Saldırının ardından yürütülen çalışma kapsamında daha önce gözaltına alınan 17 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.

10:58 - 13/02/2024 Salı
AA
Aziz Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında, uzun namlulu silah ve tabancayla düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.
Aziz Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında, uzun namlulu silah ve tabancayla düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi günü seçim çalışması kapsamında Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Saldırının ardından yürütülen çalışma kapsamında daha önce gözaltına alınan 17 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ne olmuştu?

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi günü Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.

Saldırıda E.G.D. (32) ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti.

Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, çevredeki kamera kayıtlarını incelemiş, olay yerinde yapılan çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet ettiği belirlenmişti.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada silahlı saldırı düzenlendi. Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında uzun namlulu silahla ve tabancayla düzenlenen saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olaya ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyı lanetleyerek, "Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yaptığı paylaşımda saldırıyla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldığını belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıyı lanetleyerek olayla ilgili Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Öte yandan saldırı anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde SUV model bir araçla gelen saldırganların ateş açarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.


#Küçükçekmece
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#İstanbul
#AK Parti
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