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İstanbul Maltepe'de orman yangını

İstanbul Maltepe'de orman yangını çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca havadan destek de istendi.

14:57 . 4/09/2023 Pazartesi
DHA
Bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgeye ekipler sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...


#İstanbul
#Maltepe
#Orman
39 dakika önce
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