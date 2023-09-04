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İstanbul Maltepe'de orman yangını

İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

14:57 . 4/09/2023 Pazartesi
DHA
Bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgeye ekipler sevk edildi.

Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Havadan helikopter yardımıyla müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Yangının çıktığı alanın yakınında bulunan bazı evlerin çatısına sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, helikopter desteğiyle bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Bu arada, yangının çıktığı alanın çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayanların evlerinin çevresine hortumla su sıkarak önlem aldığı görüldü.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 14.32'de çıkan yangına ekiplerin, 14.35'te havadan ve karadan müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, yangına 11 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 1 helikopter, 70 personelle itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

#İstanbul
#Maltepe
#Orman
#Zümrütevler Mahallesi
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