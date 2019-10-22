Gündem İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu 4ü polis 75 kişi gözaltında
İSTANBUL

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4'ü polis 75 kişi gözaltında

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4'ü polis 75 kişi gözaltında

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, ürettikleri silahları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 4'ü polis memuru 75 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 53 tabanca, 7 av tüfeği ve 5 bin 100 mermi ele geçirildi, 4'ü polis memuru 75 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Ele geçilen silah ve parçaları.
Ele geçilen silah ve parçaları.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, atölyelerde yasa dışı yollarla ürettiği çok sayıda silahı piyasaya sürdüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

İHA
Ürettikleri silahları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 4'ü polis memuru 75 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul, Konya, Kocaeli, Aydın, İzmir, Van, Bingöl, Düzce, Sakarya ve Bursa'da 3'ü atölye 129 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 106 kişiden 4'ü polis memuru 75'ini gözaltına aldı.

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İHA
İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 53 tabanca, 7 av tüfeği ve 5 bin 100 mermi ele geçirildi.

İHA
Operasyonda, 53 tabanca, 7 av tüfeği ve 5 bin 100 mermi ele geçirildi, 4'ü polis memuru 75 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 31 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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