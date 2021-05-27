Gündem İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon 39 kişi gözaltında
İSTANBUL

İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: 39 kişi gözaltında

İstanbul merkezli 12 ilde internetten üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 42 adreste 4'ü çocuk 59 kişiye yönelik gerçekleşen operasyonda çete lideri Doğukan E., ile birlikte 39 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon: 39 kişi gözaltında
Dördü çocuk 59 kişiden, çete lideri Doğukan E., ile birlikte 39 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde 42 adrese internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 4'ü çocuk 59 kişilik çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Drop (kargo çalma), ship (başkalarına ait kredi kartı ile alışveriş yapma), mail order (bir malın uzaktan alınarak kart bilgileri ile ödeme yapılması), phishing (oltalama yöntemi ile kredi kartı kopyalama), pos cihazından kredi kartı kopyalama, sahte kimlik kullanılarak yedek sim kart çıkarma, PTT'den e-devlet şifresi alma, banka kartı çıkarma, mobil bankacılık hizmetlerini aktif hala getirerek hesapları boşaltarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4'ü çocuk 59 kişiden, çete lideri Doğukan E., ile birlikte 39 kişi gözaltına alındı.

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Polis ekiplerince adreslere yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anları kameralarca görüntülendi. Ekiplerce gerçekleşen operasyonlara özel hareket polis, Çocuk Şube ekipleri ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi.

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Öte yandan, Gaziosmanpaşa'da bulunan lüks bir rezidansa, Sultangazi'de bulunan 4 katlı bir binaya ve Maltepe'de bulunan 4 katlı bir binaya düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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