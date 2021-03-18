Gündem İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
İSTANBUL

İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 16 ilde, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında oldukları belirlenen 75 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İstanbul merkezli 16 ilde, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 75 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında,"Poyrazköy 1-2", "Amirallere Suikast 1-2", "Kafes Eylem Planı" ve "ÇEV/ÇYDD" kumpas soruşturmaları olarak bilinen dava dosyalarının hazırlanmasında yer alan farklı rütbelerdeki 75 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 67'si ihraç, 1'i emekli ve 7'si aktif görevdeki 75 kişinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 16 ilde başlatılan eş zamanlı operasyon kapsamında çok sayıda şüpheliyi yakaladı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalar sürüyor.

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