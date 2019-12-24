Gündem İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonu 8i muvazzaf 54 asker için gözaltı kararı
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İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonu: 8'i muvazzaf 54 asker için gözaltı kararı

İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonu: 8'i muvazzaf 54 asker için gözaltı kararı

İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf 54 askerden 34'ü yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf 54 şüpheliden 34'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kuleli Askeri Lisesi'nde görevli 8'i muvazzaf 54 subay, astsubay ve askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 16 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, ankesör ardışık arama kaydı ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcılarının da aralarında bulunduğu şüphelilerden 34'ünü yakaladı.

Zanlılardan 5'inin yurt dışında bulunduğu, 15 firarinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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