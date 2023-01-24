İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi
İstanbul merkezli Ankara ve Diyarbakır'da FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı.
09:32 . 24/01/2023 Salı
DHA
İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; kapatılan Polis Akademisi'nde öğrenci olduğu dönemde FETÖ ile irtibatlı olan ve akademinin kapatılması sonrası YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edilen şüpheliler ve bunlardan sorumlu mahrem imamlara yönelik, İstanbul merkezli, Ankara ve Diyarbakır'da 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
20 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve doküman ele geçirildi.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.