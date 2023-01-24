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İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi

İstanbul merkezli Ankara ve Diyarbakır'da FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

09:32 . 24/01/2023 Salı
DHA
İstanbul

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; kapatılan Polis Akademisi'nde öğrenci olduğu dönemde FETÖ ile irtibatlı olan ve akademinin kapatılması sonrası YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edilen şüpheliler ve bunlardan sorumlu mahrem imamlara yönelik, İstanbul merkezli, Ankara ve Diyarbakır'da 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 
20 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve doküman ele geçirildi.

#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
#FETÖ
#operasyon
36 dakika önce
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İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi
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