İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; kapatılan Polis Akademisi'nde öğrenci olduğu dönemde FETÖ ile irtibatlı olan ve akademinin kapatılması sonrası YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edilen şüpheliler ve bunlardan sorumlu mahrem imamlara yönelik, İstanbul merkezli, Ankara ve Diyarbakır'da 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.