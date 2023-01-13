Gündem İstanbul merkezli 3 ilde kaçak akaryakıt operasyonu
3. SAYFA İSTANBUL

İstanbul merkezli 3 ilde kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, kaçak üretilen 181 bin 700 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 21 şüpheli yakalandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA İHA
İstanbul merkezli 3 ilde kaçak akaryakıt operasyonu
İzmir'de 150 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte ve kaçak akaryakıtla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, madeni yağ, geri dönüşüm veya boya kimyasallarının üretimine yönelik faaliyet gösteren bazı firmalardan temin edilen akaryakıt karışımlı malzemelerin kapalı kasa fiber tanklı araçların içerisinde akaryakıta dönüştürüldüğü ve kaçak yollardan satışının yapıldığını belirledi.

Çalışmaların ardından İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 181 bin 700 litre karışımlı akaryakıt ele geçirilirken 3 kamyon, 4 kapalı kasa kamyonet, çekici, dorse ve 3 tanker ile malzemelere tedbir konuldu.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Eşini ve kayınpederini tüfekle yaraladı: Çantasını hazırlayıp teslim oldu
GÜNDEM
Eşini ve kayınpederini tüfekle yaraladı: Çantasını hazırlayıp teslim oldu

Diyarbakır'da 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
GÜNDEM
Diyarbakır'da 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Güney Afrika'da tankerin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 27'ye çıktı
DÜNYA
Güney Afrika'da tankerin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 27'ye çıktı

Bakan Karaismailoğlu: İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu ile 109 milyon TL tasarruf edilecek
GÜNDEM
Bakan Karaismailoğlu: İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu ile 109 milyon TL tasarruf edilecek

Güney Afrika'da akaryakıt tankeri patladı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi
DÜNYA
Güney Afrika'da akaryakıt tankeri patladı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

İran tanker gemisine el koydu
DÜNYA
İran tanker gemisine el koydu
Tarım Kredi Marketlerde dev indirim

Tarım Kredi
Marketlerde dev indirim

13-31 Ocak listesi yayımlandı.
Herkes ayakta alkışladı

Herkes ayakta alkışladı

​Kurye piyanist bu kez sahnede çaldı.
İsveçteki alçak eyleme suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı açıkladı.

​Bakan Soylu: DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir.

Bakan Karaismailoğlu tarih verip duyurdu.

Sipariş veren 5 yıl bekliyor.

​Kılıçdaroğlu adaylığını garanti altına almak istiyor.

​Üç bölge için kuvvetli yağış uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.