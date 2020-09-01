İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu: 76 şüpheliden 59'u yakalandı

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Okullar buruk başladı: Yeni eğitim yılı koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan başladı

Eğitim 18 Eylül’e kadar bu şekilde devam edecek, 21 Eylül’de yüz yüze eğitim için salgının durumuna bakılacak. İlk ders zilini çalan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Hep söylediğimiz şey şu: risk varsa biz yokuz” dedi. İlk gün okulda yalnız olan öğretmenler İstiklal Marşı’nı da öğrenciler olmadan okudu.