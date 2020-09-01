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Gündem İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu 76 şüpheliden 59u yakalandı
İSTANBUL

İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu: 76 şüpheliden 59'u yakalandı

İstanbul merkezli 30 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen aralarında 5 muvazzaf askerin de bulunduğu 76 şüpheliden 59'u yakalandı.

Haber Merkezi AA
İstanbul’da Terörle Mücadele polisinden çok sayıda adrese FETÖ operasyonu.
İstanbul’da Terörle Mücadele polisinden çok sayıda adrese FETÖ operasyonu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, ihraç ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 76 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

  • Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 30 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 5'i muvazzaf, 5'i emekli, 1'i istifa ederek ayrılan ve 65'i ihraç edilmiş 76 askeri personelden 59'unu gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 17 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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