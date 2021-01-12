Gündem İstanbul merkezli 33 ilde FETÖnün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
İSTANBUL

İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İstanbul merkezli 33 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 118 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Haber Merkezi AA
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştüğü belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

  • Aralarında muvazzaf ve ihraç askerler ile sivillerin de bulunduğu 118 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 33 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA
118 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken adreslerde aramalar yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

FETÖ’nün sözde finans ve personel sorumlusu gaybubet evinde yakalandı
GÜNDEM
FETÖ’nün sözde finans ve personel sorumlusu gaybubet evinde yakalandı

İki FETÖ’cü Ukrayna’dan paket: 15 Temmuz sonrası kaçmışlar
GÜNDEM
İki FETÖ’cü Ukrayna’dan paket: 15 Temmuz sonrası kaçmışlar

FETÖ’cü 2 eski polis şefi hücre evinde kıskıvrak
GÜNDEM
FETÖ’cü 2 eski polis şefi hücre evinde kıskıvrak
Abone Ol Google News
Evi olanfiyatını ikiye katladı

Evi olan
fiyatını ikiye katladı

Fiyatların yüzde 100'ün üzerinde arttığı iki ilçe.
Trafik kilitlendi

Trafik kilitlendi

​TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza.
Başkan bunu yaparsa

​İmar barışından yararlanmak için usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.
FETÖ'ye<br>gece baskını

FETÖ'ye
gece baskını

​33 ilde yüzden fazla kişi için operasyon yapıldı.
Polisleri<br>şaşırtan manzara

Polisleri
şaşırtan manzara

Ceza yememek için bu yönteme başvurdu.

​Peş peşe denize indirilecekler.
Bayrampaşa'da<br>korkunç cinayet

Bayrampaşa'da
korkunç cinayet

​Bir anne çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü.
Aniden bastırdı<br>yollar göle döndü

Aniden bastırdı
yollar göle döndü

​Meteoroloji turuncu kodla uyarıda bulunmuştu.
Kritik göreve<br>bir Türk getirilecek

Kritik göreve
bir Türk getirilecek

​ABD Hazine Bakanlığı'nda yeni dönem.
Eş zamanlı<br>DEAŞ operasyonu

Eş zamanlı
DEAŞ operasyonu

​Kapılar koçbaşıyla kırılarak evlere girildi.
Kim nereli?

Kim nereli?

WhatsApp'a alternatifler ve güvenli olup olmadıkları araştırılıyor.
Konteynırı biz üretelim

Konteynırı biz üretelim

​Bakan Pekcan potansiyeli olan firmalarla görüştüğünü aktardı.
Selman’dan PKK’ya destek

Selman’dan PKK’ya destek

​El Arabiya kanalında terörist güzellemesi.
Çete savaşları kapıda

Çete savaşları kapıda

​ABD toplumsal patlama noktasında.
Limit gelirin <br>kat kat üzerinde

Limit gelirin
kat kat üzerinde

​Kredi kartı israf ve faizi körüklüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.