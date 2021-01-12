İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Gündem

Bayrampaşa'da korkunç cinayet: Bir anne çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü

Bayrampaşa'da bir otelde çocuğuyla birlikte kalan Ferdane Kurt (43) adlı kadın otelde kalan bir kişi tarafından çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü. Küçük çocuğun ağlama sesi üzerine odaya giren otel görevlileri durumu polise ekiplerine haber verdi. Polis olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.