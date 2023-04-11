İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

FETÖ bir yandan yeniden yapılanmaya çalışıyor ancak diğer taraftan örgütten kopanların sayısı da her geçen gün artıyor. Kopmalar ve tartışmalar daha çok sosyal medya üzerinden yürüyor. Bu kopuş örgüt içerisinde bir hesaplaşma ve ‘sorgulamayı’ da beraberinde getiriyor.