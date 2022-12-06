İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın emniyet mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi için yapılan çalışmalarda; İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Kocaeli,Konya, Kırıkkale, Balıkesir, Muğla, Afyonkarahisar’da 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda haklarında gözaltına kararı bulunan 24 şüpheliden 22’si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında aktif görevde bulunan doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli işlemleri için emniyete götürülürken, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalar sırasında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği öğrenildi.
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Yunanistan, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiyeden kaçan FETÖ mensuplarının sığındığı ilk kaçış noktalarından biri oldu.
Yunan basınına yansıyan tahmini rakamlara göre, 15 Temmuz 2016dan bu yana çoğu FETÖ üyesi yaklaşık 20 bin Türk vatandaşı Ege Adaları veya Meriç Nehri üzerinden Yunanistana geçiş yaptı.
Bir kısmı buradan Avrupanın diğer ülkelerine geçerken, yaklaşık 9 bini ise Yunanistanda siyasi sığınma talebinde bulundu.
FETÖ üyesi 8 askerin 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra Türkiyeye ait askeri helikopterle Yunanistanın Dedeağaç şehrine kaçarak, Yunanistana sığınma talebinde bulunması da bu süreçteki en önemli gelişmelerden biri oldu.
FETÖ üyesi askerler, Yunanistandaki savunmalarında darbe hazırlığından habersiz olduklarını iddia ederken, Türkiyenin ısrarlı iade talebine Yunanistandan olumlu yanıt gelmedi.
Yunan temyiz mahkemesi, Türkiyenin iade talebini Türkiyede adil yargılanmayacakları ve iade edilirlerse insani olmayan muameleye maruz kalabilecekleri iddiasıyla reddetti.
Yunan basınında nisan ayında yer alan haberlerde, FETÖ üyesi 8 askerin, olası bir MİT operasyonu endişesiyle Yunan makamlarınca ülke dışına gönderildiği iddia edildi.
Ülkeden belirsiz bir zamanda ve sessiz sedasız çıkarıldıkları belirtilen FETÖ üyesi 8 askerin Almanya, Belçika ve Kanada makamları nezdinde gerekli girişimlerin olgunlaşmasının ardından bu ülkelere geçiş yaptığı ileri sürüldü.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kendisi hakkında yazılan ve Yunancaya çevrilerek piyasaya sürülen kitabın Mart 2021deki çevrim içi tanıtım etkinliğine bir video mesaj ile katılmıştı.
FETÖ mensuplarına kucak açan Yunanistanın yiğitlik gösterdiğini savunan Gülen, mesajında Kardeş ülke olduğunu kanıtladı. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. (Yunanistanın yaptıkları) Tarihin şanlı sayfalarına süslü altın ve gümüş ile yazılacak. ifadelerine yer vermişti.
Darbe girişimi sonrası FETÖ'cülerin kaçış noktası oldu: 20 bin kişi geçiş yaptı
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ mensuplarının sığındığı ilk kaçış noktalarından biri olan Yunanistan'a, FETÖ üyesi yaklaşık 20 bin Türk vatandaşı Ege Adaları veya Meriç Nehri üzerinden geçiş yaptı.
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDYnin Bartın güncel yapılanmasına yönelik önceki gün operasyon düzenledi. Bartın, İstanbul, Karabük ve Ispartada gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 4 tüfek, altın, çok sayıda 1 dolar, bilgisayarlar, telefonlar, dergiler ve para ele geçirildi.
Operasyon sırasında bazı örgüt üyelerinin balkondan attıkları cep telefonları incelemeye alındı. Telefonların yüksek korumalı şifreye sahip olduğu belirlenirken, şifrelerin çözülmesi için çalışma başlatıldı. Ayrıca şüphelilerin yurt dışından gelen para transferleri de tespit edildi.
Yapılan soruşturma kapsamında, Bartın Gölbucağı Mahallesinde bulunan metruk bir binanın alt katında daha önce market olarak kullanılan depo bulundu.
Depoda temizlik ve gıda ürünlerinin bulunduğu, hepsinin markette olduğu gibi raflara sıralanarak konulduğu görüldü.
Depodan, KHK ile kamudan ihraç edilen ve cezaevinden çıkan FETÖ üyeleri ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılandığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında savcılık kararı ile depoda bulunan 20 ton ürün kamyona yüklenerek, Bartın Belediyesine ait soğuk hava deposuna yerleştirildi.
FETÖnün gıda deposu ortaya çıkarıldı
FETÖnün gıda deposu ortaya çıkarıldı
FETÖnün gıda deposu ortaya çıkarıldı
Bartın'da FETÖ'nün gıda deposu ele geçirildi: Market gibi dizayn etmişler
Bartın'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin cezaevinden çıkan FETÖ üyelerine ve ailelerine yardım yaptığı depo ele geçirildi. Depoda tıpkı bir markette olduğu gibi temizlikten gıda ürünlerine kadar ürünlerin raflara konulduğu, ihtiyaç duyulan her şeyin depodan örgüt üyelerine verildiği tespit edildi.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖPDYye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlüsabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 25i Kara Kuvvetleri, 2si Deniz Kuvvetleri ve 7si Jandarma Genel Komutanlığına mensup 31i muvazzaf olmak üzere 34 asker, 65i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 99 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Bunun üzerine bugün saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 31 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 8i Yüzbaşı, 14ü Üsteğmen, 3ü Teğmen, 8i Astsubay, 1i Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖPDYye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19112019 tarihinden bugüne kadar düzenlenen 25 ayrı operasyon sonucu, 3 bin 635 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiğini, şüphelilerden 2 bin 306sı muvazzaf, 709u muvazzaf olmayan asker, 766sı darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğunu, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden bin 630unun tutuklandığı, 563 şüphelinin ise faydalı itirafçı olması gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi.
İzmirde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 31i muvazzaf, 34 asker ile 65i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmirde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 31i muvazzaf, 34 asker ile 65i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmirde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 31i muvazzaf, 34 asker ile 65i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmirde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 31i muvazzaf, 34 asker ile 65i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmirde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 31i muvazzaf, 34 asker ile 65i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
31 ilde dev FETÖ operasyonu: 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı var
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 31'i muvazzaf, 34 asker ile 65'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Elebaşı Fetullah Gülene onaylatıldıktan sonra uygulamaya konulan ve darbecilerin imha ettiği darbe planından geride kalan dokümanlar, Akıncı Üssünde yapılan aramada bulundu.
Olay yeri inceleme ekipleri, darbe girişiminden yaklaşık iki hafta sonra 143. Öncel Filo Komutanlığı ek hizmet binasının koridorundaki mavi renkli valizde çok sayıda uydu görüntüsü ve el yazısı not buldu.
İnceleme sonucunda valizdeki harita görüntüleri ve el yazısı notların, 15 Temmuz darbe girişimi planının parçaları olduğu belirlendi.
Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) üzerinden alınan ve A3 boyutunda basılan uydu fotoğraflarının arasında Cumhurbaşkanı Erdoğanın darbe akşamı ailesiyle bulunduğu Marmaristeki otel yerleşkesinin farklı açılardan çekilen görsellerinin de olduğu görüldü.
Darbecilerin üzerine Ankara Saray diye not düştüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Başbakanlık konutu, Dışişleri konutu, TÜRKSAT, TBMM, Polis Özel Harekat Başkanlığı, Huber Köşkü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Türk Telekom ve Yenimahalle MİT yerleşkesinin detaylı koordinat bilgilerinin yer aldığı işaretlenmiş uydu fotoğrafları da aynı valizde bulundu.
Söz konusu kurumlara ait uydu görüntüleri ve bunlara ilişkin istihbarat bilgilerinin, sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateşin talimatıyla eski yarbay Veli Bilgin ve eski yüzbaşı Ali Pehlivan tarafından hazırlandığı belirlendi.
Uydu görüntülerinin, 6-7-8-9 Temmuz 2016da firari Adil Öksüz başkanlığında Konutkentteki 3 katlı villada yapılan darbeye hazırlık toplantısında bombalanacak kurumları belirlemek için kullanıldığı ortaya çıktı.
Haritalarda sözde yurtta sulh konseyi üyeleri ile 15 Temmuz gecesi Ankarada bazı noktaları bombalayan pilotların parmak izleri çıktı.
Uydu görüntüleri alınan kurumlardan Polis Özel Harekat Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı ile Meclis, darbeci pilotlarca bombalandı. Saldırılarda 68 kişi şehit oldu, 222 kişi yaralandı.MİT yerleşkesi, Genelkurmay Kavşağı ve Jandarma Genel Komutanlığı nizamiyesine de helikopterlerle saldırı düzenlendi.
Akıncı Üssünde ele geçirilen darbe planına ait dokümanların arasında ihanet girişiminde yer alacak askerlerin görev dağılımının olduğu el yazısı notlar bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğanın alıkonulması için görevlendirilen eski albay Fırat Alakuş ve onun komutasındaki özel kuvvetler personelinin isimlerinin yazılı olduğu CB-Fırat.. ile başlayan 3 nolu delil poşetinde çıkan A4 kağıdında, darbe girişimini yöneten sivil imam Kemal Batmaz ve konsey üyelerinin parmak izi tespit edildi.El yazısı notlarda Cumhurbaşkanı Erdoğanın yanı sıra dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, darbeye karşı çıkabilecek komuta heyeti ile dönemin bakanlarının kimler tarafından alıkonulacağı ve bu eylemin hangi personelle yapılacağına ilişkin detaylar yer aldı.Alıkonulacak isimlerin hangi üslerde tutulacağı ve başlarında kimin bulunacağına dair planlar da ele geçirilen dokümanlara yansıdı.
Akıncı Üssü'nde yapılan aramada bulundu: FETÖ'nün darbe planı valizden çıktı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe hazırlıkları kapsamında bombalanacak kamu kurumları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelin işaretlenmiş uydu görüntüleri ve darbe girişimde yer alacak isimlerin görev dağılımının olduğu el yazısı notlar, darbe girişiminden yaklaşık iki hafta sonra Akıncı Üssü'nde yapılan aramada mavi renkli valiz içerisinde bulundu.