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Gündem İstanbul merkezli 8 ilde Thodex operasyonu 78 kişi için gözaltı kararı
İSTANBUL

İstanbul merkezli 8 ilde Thodex operasyonu: 78 kişi için gözaltı kararı

Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul merkezli 8 ilde Thodex operasyonu: 78 kişi için gözaltı kararı
Thodex Ceo'su Faruk Fatih Özer

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.



Ayrıntılar geliyor...

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