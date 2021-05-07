İstanbul merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 24 araç ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 28 Nisan saat 22.00 sıralarında İstanbul merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

DHA Operasyonlarda ele geçirilen otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

Yurt dışından turistik kolaylıkla ülkemize getirilen lüks marka araçların, kişi ya da firmalar tarafından otomobillere ait, sahte fatura veya ÖTV ödeme belgesi düzenleyerek noterden onaylı hale getirip piyasaya sürüldüğü tespit edilen toplamda 24 adet piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan lüks otomobil İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

GÜNDEM Yurt dışından getirilen araçları parçalayıp kazalı araçlarla birleştirdiler

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DHA Otomobillerden bazılarının uluslararası düzeyde aranan araçlar olduğu da belirlendi.

Operasyon kapsamında, turistik kolaylıklar kapsamında veya kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödenmeden sahte belge düzenlenerek, noterlikler üzerinden tescil edilen ve ülkemizde halen kullanılmakta olan çok sayıda lüks marka otomobil tespit edildi.

DHA Otomobillerden bazılarının uluslararası düzeyde aranan araçlar olduğu da belirlendi.

Polis ekipleri çalışmalar kapsamında, bahse konu lüks araçların tescil işlemlerinin sahte evraklar kullanılarak noterler üzerinden yaptırıldığı, bununla birlikte kayıtlarında haciz bulunan araçların sahte belgelerle yeni bir plaka üzerinden yeni bir araç gibi tescil edilerek sorunsuz bir şekilde kullanıldığı veya satışa çıkarıldığı belirlendi.

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DHA Operasyonlarda ele geçirilen otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

Öte yandan, otomobillerden bazılarının uluslararası düzeyde aranan araçlar olduğu da belirlendi.

İstanbul Merkezli düzenlenen operasyonlar kapsamında piyasa değeri 40 milyon lira olduğu belirlenen 24 lüks marka otomobillerin kamuya zararı ise 27 milyon lira olduğu öğrenildi.