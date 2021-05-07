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Gündem İstanbul merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 24 araç ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 24 araç ele geçirildi

İstanbul merkezli 9 ilde lüks otomobiller üzerinden büyük vergi vurgunu yapan firma ve kişilere operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından, lüks otomobil kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu tespit edilen 24 lüks otomobil ele geçirildi. Otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 24 araç ele geçirildi
Operasyonlarda ele geçirilen otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 28 Nisan saat 22.00 sıralarında İstanbul merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda ele geçirilen otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.
DHA
Operasyonlarda ele geçirilen otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

Yurt dışından turistik kolaylıkla ülkemize getirilen lüks marka araçların, kişi ya da firmalar tarafından otomobillere ait, sahte fatura veya ÖTV ödeme belgesi düzenleyerek noterden onaylı hale getirip piyasaya sürüldüğü tespit edilen toplamda 24 adet piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan lüks otomobil İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

Yurt dışından getirilen araçları parçalayıp kazalı araçlarla birleştirdiler
GÜNDEM
Yurt dışından getirilen araçları parçalayıp kazalı araçlarla birleştirdiler

Otomobillerden bazılarının uluslararası düzeyde aranan araçlar olduğu da belirlendi.
DHA
Otomobillerden bazılarının uluslararası düzeyde aranan araçlar olduğu da belirlendi.

Operasyon kapsamında, turistik kolaylıklar kapsamında veya kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödenmeden sahte belge düzenlenerek, noterlikler üzerinden tescil edilen ve ülkemizde halen kullanılmakta olan çok sayıda lüks marka otomobil tespit edildi.

Otomobillerden bazılarının uluslararası düzeyde aranan araçlar olduğu da belirlendi.
DHA
Otomobillerden bazılarının uluslararası düzeyde aranan araçlar olduğu da belirlendi.

Polis ekipleri çalışmalar kapsamında, bahse konu lüks araçların tescil işlemlerinin sahte evraklar kullanılarak noterler üzerinden yaptırıldığı, bununla birlikte kayıtlarında haciz bulunan araçların sahte belgelerle yeni bir plaka üzerinden yeni bir araç gibi tescil edilerek sorunsuz bir şekilde kullanıldığı veya satışa çıkarıldığı belirlendi.

Operasyonlarda ele geçirilen otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.
DHA
Operasyonlarda ele geçirilen otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

Öte yandan, otomobillerden bazılarının uluslararası düzeyde aranan araçlar olduğu da belirlendi.

İstanbul Merkezli düzenlenen operasyonlar kapsamında piyasa değeri 40 milyon lira olduğu belirlenen 24 lüks marka otomobillerin kamuya zararı ise 27 milyon lira olduğu öğrenildi.

'Bataklık' operasyonunda ele geçirilen lüks araçlar sergileniyor: 20 lüks araca el konuldu
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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu Bataklık kapsamında, İstanbul'da aralarında kırmızı bültenle aranan örgüt elebaşları Nejat D. ve Çetin G.'nin de bulunduğu 38 şüpheli yakalandı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde örgütlü olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile bu suçtan elde edilen gelirlerden kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçları kapsamında çalışma başlatıldığı hatırlatıldı.
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Kent genelinde 54 ikamet adresi ve 10 iş yerine baskın yapıldığı belirtilen açıklamada, aralarında kırmızı bültenle aranan Nejat D. ve Çetin G. isimli örgüt elebaşlarının da bulunduğu 38 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
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Açıklamada, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, gizli bölmelerde dolar, avro, sterlin, altın ile silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildiği, örgüt mensuplarına ait 20 lüks araca el konulduğu aktarıldı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin bahçesi lüks araç galerisine döndü.
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'Bataklık' operasyonunda ele geçirilen lüks araçlar sergileniyor: 20 lüks araca el konuldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi.
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