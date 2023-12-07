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İstanbul merkezli altı ilde 'hayali ihracat' çetesine operasyon: 16 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, hayali ihracat yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 21 şüpheliden 16’sı yakalandı. Suç ağının kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
09:44 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 10:27 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı, bir yıl yakın takibin ardından hayali ihracat yaparak kamuyu zarara uğratan şüphelileri yakaladı.
Ticaret Bakanlığı, bir yıl yakın takibin ardından hayali ihracat yaparak kamuyu zarara uğratan şüphelileri yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, organize şekilde hayali ihracat yapıldığı ve bağlantılı olarak KDV iadeleri alındığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.


Ukrayna ile yapılan yazışmalar sonucunda, yurt dışına ibraz edilen beyannamelerin çok düşük parasal değerde, aynı beyannamelerin Türkiye'deki gümrük müdürlüklerine çok yüksek parasal değerde gösterildiğini ve faturaların tamamının sahte olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin kurdukları paravan firmalar üzerinden sahte çek kullanarak kamu zararı oluşturduklarını belirledi.


Kamuyu zarara uğrattılar

Ticaret Bakanlığı görevlileriyle irtibata geçip bu tespitlerle ilgili gerekli incelemenin yapılarak daha detaylı bir analizini isteyen ekipler, düzenlenen faturaların sahte, kurulan firmaların paravan olduklarına ve hayali ihracatta kullanıldıklarına dair hazırlanan uzmanlık raporuyla diğer çalışmaların birleştirilmesi sonucu 21 şüphelinin kamuyu zarara uğrattıklarını ortaya çıkardı.


Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Antalya, Samsun, Artvin, Kırklareli ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi yakaladı.


Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, adreslerine bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


'Gönderiniz yola çıktı' mesajlarına dikkat: Dolandırıcılık tehlikesi
'Gönderiniz yola çıktı' mesajlarına dikkat: Dolandırıcılık tehlikesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), son günlerde özellikle kargo şirketlerinden geldiği izlenimi verilen ve "Gönderiniz yola çıktı" diye başlayarak linkin tıklanması istenen mesajlarla artan dolandırıcılık tehlikesine dikkati çekti. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt, "Oltalama yöntemine kurban gitmemek için dijital ortamlarda yapılan işlemlerde aceleci olunmamalıdır. 'Bu mesajı yanıtlarsanız, buraya tıklarsanız, tebrikler kazandınız, şanslı kişisiniz' gibi dikkat çekmek için oluşturulmuş reklamlara inanılmamalıdır" dedi.


#Emniyet
#adliye
#Dolandırıcılık
#ihracat
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