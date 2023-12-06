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76 ilde düğmeye basıldı! 225 milyon liralık ruhsat vurgununda 234 kişi gözaltına alındı

Nevşehir merkezli 76 ilde eş zamanlı dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Soruşturmada, Avanos Noterliği'nde 15 bin işlemin rüşvet karşılığında usulsüz yapıldığı, kamunun 147 milyon TL zarara uğratıldığı, 406 milyon TL haksız kazanç sağlandığı ve 225 milyon TL rüşvet alındığı belirlendi. 234 şüpheli gözaltına alındı.

15:54 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 16:45 - 6/12/2023 Çarşamba
DHA
Nevşehir merkezli 76 ilde Türkiye tarihinin en kapsamlı rüşvet operasyonu başlatıldı.
Nevşehir merkezli 76 ilde Türkiye tarihinin en kapsamlı rüşvet operasyonu başlatıldı.

Nevşehir'de Türkiye tarihinin en kapsamlı rüşvet operasyonu başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos Noterliği'nde dolandırıcılık yapılarak, kamunun zarara uğratıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda 2 ay süren çalışmalarda Avanos Noterliği'nde ilk tescilde araç bilgileri (ağırlık ve kullanım amacı), teknik değişiklik (yakıt sistemi ve vites), cins değişikliği (okul taşıtı, hususi ve ticari araç) ile tadilat (renk değişikliği ve koltuk ekleme) bilgilerinin yanlış girildiği tespit edildi. 


15 bin usulsüz işlem

Yapılan denetimlerde toplam 15 bin işlemin rüşvet karşılığında usulsüz yapıldığı, kamunun 147 milyon TL zarara uğratıldığı, 406 milyon TL haksız kazanç sağlandığı ve 225 milyon TL rüşvet alındığı belirlendi.

Paralel noter mesaisi

Nevşehir'in Avanos İlçesi'nde Noter vekili İsmail Vural, daha önce İstanbul'da yolsuzluk yaptığı için noterden atılan Mehmet Akıncızade ve sevgilisi Hicran Bilen ile birlikte gündüz mesainin bitmesinin ardından paralel noter gibi akşam Avanos noterliğine giderek rüşvet karşılığındaki tescil bilgileri değişikliklerini yaptıkları belirlendi.


76 ilde eş zamanlı operasyon

Dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 234 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Nevşehir merkezli 76 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler adreslerinde yakalandı.


Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin suçtan elde edilen malvarlığına el konuldu. Ekiplerin 15 bin araca usulsüz işlem yapılması ile ilgili çalışmaları sürüyor. Operasyonlarda 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet alma ve vermek', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'haksız mal edinme' suçlarından 62'si Nevşehir'de olmak üzere yakalanan 234 şüpheli, emniyete götürüldü.


'Gönderiniz yola çıktı' mesajlarına dikkat: Dolandırıcılık tehlikesi
'Gönderiniz yola çıktı' mesajlarına dikkat: Dolandırıcılık tehlikesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), son günlerde özellikle kargo şirketlerinden geldiği izlenimi verilen ve "Gönderiniz yola çıktı" diye başlayarak linkin tıklanması istenen mesajlarla artan dolandırıcılık tehlikesine dikkati çekti. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt, "Oltalama yöntemine kurban gitmemek için dijital ortamlarda yapılan işlemlerde aceleci olunmamalıdır. 'Bu mesajı yanıtlarsanız, buraya tıklarsanız, tebrikler kazandınız, şanslı kişisiniz' gibi dikkat çekmek için oluşturulmuş reklamlara inanılmamalıdır" dedi.


#Dolandırıcılık
#Rüşvet Operasyonu
#Nevşehir
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