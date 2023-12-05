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Kapora dolandırıcılarına operasyon: İzmir merkezli beş ilde düğmeye basıldı! 32 zanlı tutuklandı

İzmir merkezli 5 ilde, vatandaşın uygun fiyatlı konut arayışını fırsata çeviren dolandırıcılar, internetten verdikleri sahte kiralık ev ilanları ile kapora alıp ya da telefonda kendilerini avukat veya icra memuru olarak tanıtıp, 94 kişinin 10 milyon lirasını dolandırdılar. 69 şüpheliden 32'si tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

12:08 - 5/12/2023 Tuesday
DHA
İzmir merkezli 5 ildeki dolandırıcılık operasyonununda 32 zanlı tutuklandı.
İzmir merkezli 5 ildeki dolandırıcılık operasyonununda 32 zanlı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, pos tefeciliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına karışan kişilere yönelik çalışma yaptı. Liderliğini Ö.A.'nın yaptığı, suç örgütü üyelerinin farklı adreslerde kurduğu çağrı merkezi ofislerinde Türkiye'nin birçok ilinde, ilk belirlemelere göre 94 kişiyi mağdur eden suç örgütünü çökertmek için harekete geçildi.


Sahte avukat tuzağına dikkat!

Şebekenin, internet sitelerine verdikleri sahte kiralık ev ilanları ile 'kapora' ücreti adı altında para alarak ya da telefonda kendilerini avukat veya icra memuru olarak tanıtarak, 
"Adınıza açılan icra davaları var. Sizi uzlaştırma için avukata yönlendiriyorum"
diyerek hayali mizansenlerle kandırıp, korkuttukları kişilerin toplam 10 milyon lirasını dolandırdıkları belirlendi.

Şüphelilere yönelik İzmir merkezli Bursa, Manisa, Çorum ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere 2 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisi ve helikopter destekli baskınlarda toplam 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda; 1'i kurusıkı 2 tabanca, 199 mermi, 21 fişek, 879 gram skunk, 9,5 gram bonzai, 896 sentetik hap, bir miktar metamfetamin, 5 uyuşturucu kullanma düzeneği, 1 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 22 ayar 4 altın bilezik, 90 bin TL, 1 para sayma makinesi, 10 pos cihazı ve çok sayıda dijital ele geçirildi.


Şüphelilerden 15' i polisteki işlemlerinin ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen diğer şüphelilerden 32'si tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Dolandırıcılık
#konut
#emlak dolandırıcılığı
#İzmir
#emniyet
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