Kira kadar aidat ödeyen site sakinlerinden 'Kayyum' talebi

Masrafların yüksek gösterilmesi site sakinlerini kira kadar aidat ödemek zorunda bırakıyor.
Bir ilçe büyüklüğündeki sitelerin içindeki AVM, market, yüzme havuzu, spor salonu, SPA merkezi ilk başta maliklere cazip gelse de buraların bakım masrafları aidatların yükselmesine neden oluyor.
Bunun yanında gelir giderlerinin şeffaflıkla paylaşılmaması, masrafların yüksek gösterilmesi gibi yönetimsel sorunlar site sakinlerini kira kadar aidat ödemek zorunda bırakıyor.
Ödenen yüksek aidatlarla maliklerini evinde kiracı durumuna düşüren sitelerde, her ay toplanan paranın orta ölçekli bir işletmenin bütçesine denk gelmesi, illegal grupların da dikkatini çekiyor.
Esenyurt'ta 19 blok ve 3 bin 692 daireden oluşan bir sitede yaşananlar da tüm bu sorunların son örneklerinden biri oldu.
"Geçen yıl sitenin 60 milyon lira borcu olduğu belirtildi"
Adının asayiş olaylarıyla ve fahiş aidatlarla anılmasından rahatsızlık duyan site sakinleri, yaşadıkları sorunları anlattı.
Karagözoğlu, kayyum gelene kadar maliklerin bir araya gelerek, "Değişim Grubu" nu kurduklarını ve ocak ayında yapılacak seçime hazırlandıklarını ifade ederek, herkesin mutlu olduğu bir sitede yaşamak istediğini dile getirdi.
"Kira kadar aidat ödüyoruz"
Bülent Toprak da sitede yaklaşık 11 yıldır yaşadığını belirterek, şunları dile getirdi:
"Devletten ricamız bir an önce buraya kayyum atansın"
"İllegal grupların dikkatini çekiyor"
Avukat Yunus Emre Çakıroğlu ise büyük sitelerde dönen sıcak paranın illegal grupların dikkatini çektiğini ve bu grupların baskı ile yönetimi ele geçirdiğini belirterek, ilgili bakanlıkların yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığını söyledi.