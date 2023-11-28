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Kira kadar aidat ödeyen site sakinlerinden 'Kayyum' talebi

Binlerce kişinin ikamet ettiği devasa sitelerde, yüksek aidatlar ev sahiplerine zor günler yaşatıyor. Büyük sitelerin illegal grupların dikkatini çektiğini ve bu grupların baskı ile yönetimi ele geçirdiğini söyleyen site sakinleri, "Kira kadar aidat ödüyoruz. Devletten ricamız bir an önce buraya kayyum atansın" diyerek mağduriyetlerini dile getirdi.

13:25 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 13:26 - 28/11/2023 Salı
AA
Masrafların yüksek gösterilmesi site sakinlerini kira kadar aidat ödemek zorunda bırakıyor.

Masrafların yüksek gösterilmesi site sakinlerini kira kadar aidat ödemek zorunda bırakıyor.

Bir ilçe büyüklüğündeki sitelerin içindeki AVM, market, yüzme havuzu, spor salonu, SPA merkezi ilk başta maliklere cazip gelse de buraların bakım masrafları aidatların yükselmesine neden oluyor.


Bunun yanında gelir giderlerinin şeffaflıkla paylaşılmaması, masrafların yüksek gösterilmesi gibi yönetimsel sorunlar site sakinlerini kira kadar aidat ödemek zorunda bırakıyor.


Ödenen yüksek aidatlarla maliklerini evinde kiracı durumuna düşüren sitelerde, her ay toplanan paranın orta ölçekli bir işletmenin bütçesine denk gelmesi, illegal grupların da dikkatini çekiyor.


Esenyurt'ta 19 blok ve 3 bin 692 daireden oluşan bir sitede yaşananlar da tüm bu sorunların son örneklerinden biri oldu.


"Geçen yıl sitenin 60 milyon lira borcu olduğu belirtildi"

Adının asayiş olaylarıyla ve fahiş aidatlarla anılmasından rahatsızlık duyan site sakinleri, yaşadıkları sorunları anlattı.


Sibel Karagözoğlu, site yönetiminde bir takım illegal örgüt mensuplarının olduğunun iddia edildiğini belirterek,
"İllegal örgütlerle ismi anılan kişilerin aklanana kadar site yönetiminde olmasını istemiyoruz. Çok yüksek aidatlar ödüyoruz. Sürekli ek bütçeler çıkarılıyor karşımıza. Geçen yıl sitenin 60 milyon lira borcu olduğu belirtildi. Bizler site olarak kayyum atanmasını ya da sicili temiz profesyonel bir yönetim şirketi istiyoruz. İllegal örgüt üyelerinin yönetimde olmadığı, her gün adının kötü anılmadığı bir sitede yaşamak istiyoruz"
diye konuştu.

Karagözoğlu, kayyum gelene kadar maliklerin bir araya gelerek, "Değişim Grubu" nu kurduklarını ve ocak ayında yapılacak seçime hazırlandıklarını ifade ederek, herkesin mutlu olduğu bir sitede yaşamak istediğini dile getirdi.

"Kira kadar aidat ödüyoruz"

Bülent Toprak da sitede yaklaşık 11 yıldır yaşadığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Bizler 10 yıl kredi ödeyerek, alnımızın teriyle evimizi aldık. Yaşlandığımızda başımızı sokacak bir evimiz olsun istedik. Bir gün bile aksatmadan düzenli olarak aidatımızı ödüyoruz. Buna rağmen 60 milyonluk borç ile karşı karşıya kaldık. Sitenin İSKİ, İGDAŞ gibi kurumlara olan borcundan dolayı zaman zaman suyumuz ve doğal gazımız kesiliyor. Kış günü soğukta kaldık, sıcak yemek yiyemedik. Kira kadar aidat ödeyen biri olarak, bunu hak etmediğimi düşünüyorum. Ödediğimiz paralar nereye gitti? Yönetimin önümüzdeki yıl da yatırım bütçesi adı altında bir ödeme daha alacağını duyuyoruz. Biz artık evimizde kiracı olmaktan bıktık"
ifadelerine yer verdi.

"Devletten ricamız bir an önce buraya kayyum atansın"

Ahmet Hamo, evlendikten sonra oturmak amacıyla söz konusu siteden ev aldığını kaydederek,
"Ancak evi alır almaz yönetim bana sitenin 60 milyon liraya yakın bir borcu olduğunu, bunun için ek bütçe çıkardığını söyledi. 'Bu borç kimin borcu? Ben daha yeni taşındım bunu kabul etmiyorum' dedim. Bunun üzerine yönetim su saatimi söktü. Devletten ricamız bir an önce buraya kayyum atansın. 2 yıl önce aldığım evde bir gün bile oturamadım, şu an kiradayım. Adımıza sahte imza atanlara da gerekli cezaların verilmesini istiyoruz"

Asude Gürsoy, 10 yıl önce keyifle oturmak için aldığı evde cehennem azabı yaşadığını dile getirerek,
"Avuç dolusu aidat ödüyoruz o yetmiyor, ek bütçe o yetmiyor ortak alan gideri ödüyoruz. Bu kadar para ödememize rağmen hala İSKİ'ye borcumuz var. Kışın ortasında doğal gazımız, suyumuz kesildi. Ödediğimiz aidatların nereye gittiğini bilmiyoruz. Ocak ayında seçim var, bu seçimden önce kayyum atanmasını istiyoruz. Şeffaf olarak aidatların, gelir giderlerin detaylarının gösterilmesini istiyoruz"
ifadelerini kullandı.

"İllegal grupların dikkatini çekiyor"

Avukat Yunus Emre Çakıroğlu ise büyük sitelerde dönen sıcak paranın illegal grupların dikkatini çektiğini ve bu grupların baskı ile yönetimi ele geçirdiğini belirterek, ilgili bakanlıkların yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığını söyledi.



#Site aidatları
#ekonomi
#kiracı
#ev sahibi
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