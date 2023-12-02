Konut ilanlarında yeni dönem: Aynı ev için farklı fiyatlarla ilan verilemeyecek

Ticaret Bakanlığının, gayrimenkul ve ikinci el taşıt satışlarında sahte ilanlarla spekülatif fiyat oluşumlarını engellemek amacıyla getirdiği ilan yasağının uygulanmasına bugünden itibaren başladı. Buna göre, kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmeyen taşınmaz veya taşıtın ilana konulması 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacak. Aldatıcı ilana 100 bin TL'ye kadar ceza kesilecek.